Lauttasaaren Lady -kuntosaliin on kokoontunut parikymmentä liikkujaa. Seinän viereen on kasattu eripainoisia hulavanteita.

Kaikki hulaajat toimittajaa ja kuvaajaa lukuun ottamatta ovat naisia. Syy saattaa olla lajissa – mutta ehkä vielä enemmän siinä, että kyseessä on etenkin naisten suosiossa oleva kuntosali.

Helsingin yliopiston sisätautiopin professori Hannele Yki-Järvinen ja fysioterapeutti Adèle Salonen ovat kuntosalilla kertomassa aloitteleville hulaajille, mistä kovassa nosteessa olevassa liikuntamuodossa on oikein kyse.

– Johtopäätös oli se, että hulaaminen kuuden viikon ajan 13 minuuttia päivässä kaventaa vyötärönympärystä kolme senttiä. Mitä enemmän ja pidempään hulaa sitä enemmän liikunnalla on vaikutusta. Hulaaminen myös pienensi keskivartalon rasvaprosenttia, lisäsi lihasmassaa ja laski LDL-kolesterolia, eli pahaa kolesterolia, Yki-Järvinen kertoo.

LDL-lipoproteiinit ovat eräänlaisia pakkauksia, jotka kuljettavat kolesterolia kudoksiiin ja esimerkiksi valtimoiden seinämiin, mikä on tietenkin huono asia.

Tutkimus herätti kesän alussa valtavasti huomiota. Valmistajien ja jälleenmyyjien näkökulmasta hulavanne oli siihen saakka perusliikuntaväline, joka valikoimassa on oltava – vaikka myynti ei aina niin merkittävää olisikaan.

Kasurisen mukaan buumi on ollut täysin poikkeuksellinen ja jatkuva.

– Olemme toimineet alalla lähes parikymmentä vuotta. Ei tällaista vastaavaa ole kyllä tullut vastaan. Ennustettavuus on ollut se haaste. Ajattelimme aluksi, että tämä menee ehkä ohi, mutta vanteita on tilattu jatkuvasti.

Professori Yki-Järvisen maahantuojilta saamien tietojen mukaan hulavanteiden myynti on ylittänyt jo 100 000 kappaletta. Luku on todennäköisesti lähellä totutta, vaikka tarkkoja tilastoja ei ole. Kyse on joka tapauksessa kymmenistä tuhansista hulavanteista.