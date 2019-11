Kotimaa

Suomen Luciaksi valittiin Sara Ray Pohjanmaalta – presidentti Halonen kruunaa joulukuussa

Lucia on Lucia-keräyksen keulakuva. Tuotoilla tuetaan lapsiperheitä, joilla on vaikeuksia arjessa.

