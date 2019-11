Kotimaa

16-vuotias poika esti teinitytön törkeän raiskauksen Kiteellä

Alkoholinhuuruinen ilta päättyi ikävästi Pohjois-Karjalassa sijaitsevassa Kiteen kaupungissa viime vuoden huhtikuussa.Mutta se olisi päättynyt entistä ikävämmin, ellei 16-vuotias poika olisi toiminut vakavassa tilanteessa nopeasti ja ennakkoluulottomasti. Hän esti 16-vuotiaan tytön törkeän raiskauksen.Törkeä raiskausyritys tapahtui uimarannalla, jossa oli tarkoitus nauttia alkoholia. Uimarannalla olivat tyttö ja poika sekä 18-vuotias mies, johon he olivat aiemmin illalla tutustuneet.mies pyysi tyttöä kotiinsa, mutta tyttö ei halunnut lähteä miehen matkaan. Tilanne eteni seksuaalisävytteiseksi.Mies painoi tytön uimakopin seinää vasten, samalla mies yritti riisua tytön housuja, minkä lisäksi hän yritti tunkea kätensä tytön sukupuolielimen alueelle. Tyttö yritti vastustella miehen tekemisiä. Mies sanoi useaan otteeseen, että hän raiskaa tytön.Tilanteeseen havahtui rannalla ollut 16-vuotias poika, joka tuli apuun. Hän keskeytti miehen raiskausyrityksen. Tämän jälkeen mies kävi pojan kimppuun, tarttui tätä hartioista, pukkasi päällä kasvoihin sekä löi nyrkillä naamaan. Tässä vaiheessa tyttö meni tilanteeseen väliin, mutta mies otti häntä kädestä kiinni sekä nakkasi lumihankeen. Mies myös tarrasi tyttöä hiuksista kiinni. Tyttö sai soitettua yhden tuttavansa apuun.Lopulta nuoret pääsivät pakoon rannalta.syyllistyi törkeään raiskauksen yritykseen ja kahteen pahoinpitelyyn, mistä hän sai 1 vuoden ja 5 kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen. Sen ohella hän sai 40 tuntia yhdyskuntapalvelua.Mies joutuu maksamaan tytölle kärsimyksestä, kivusta ja särystä 2 500 euroa ja pojalle kivusta, särystä sekä tilapäisestä haitasta 400 euroa. Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden antama tuomio on jäämässä lainvoimaiseksi, sillä mies peruutti hovioikeuteen jättämänsä valituksensa. Itä-Suomen hovioikeus antoi asiassa ratkaisun torstaina.Miehellä on vielä kuitenkin mahdollisuus hakea korkeimmalta oikeudelta valituslupaa. Mies on nykyään 19-vuotias.