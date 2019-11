Kotimaa

Poliisi ei aloita esitutkintaa vanhoista tv-sarjoista

Poliisi ei aloita esitutkintaa vanhoista tv-sarjoista

28.11. 11:52

Helsingin poliisi kertoo, että rikosilmoitukset eivät johda esitutkintoihin.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi on arvioinut tutkintapyynnöt kiihottamisena kansanryhmää vastaan. Poliisin mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.



Helsingin poliisille tehtiin marraskuun aikana useita tutkintapyyntöjä vanhoihin tv-sarjoihin liittyen. Selvityksen alla on ollut 1980- ja 1990-luvulla tehtyjä tv-sarjoja.



Poliisin mukaan tutkintapyynnöistä valtaosa on sisältänyt ainoastaan yleisluontoisen väitteen mahdollisen rikoksen tapahtumisesta. Pelkkä väite rikoksesta ja väitettä koskevat olosuhteet eivät ole asianmukainen peruste esitutkinnan käynnistämiseksi tai edes laaja-alaisen aineiston viranomaislähtöiseen hankkimiseen ja tarkastamiseen asian esiselvityksessä.



Poliisin tiedotteen mukaan esiselvityksessä ei myöskään tullut ilmi, että kulttuurituotteissa täyttyisi kiihottamisrikoksen tunnusmerkistö. Asiassa on tarkasteltu eräitä videoleikkeitä siltä osin kuin ne on tutkintapyynnöissä konkreettisesti yksilöity.