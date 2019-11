Kotimaa

48-vuotiaan miehen reppu­selkä­juoksu ladon taakse johti seksuaalisiin tekoihin – uhrina 15-vuotias tyttö

Tapahtumat

Päijät-Hämeen

hämeenlinnalaisella karavaanialueella toivat 48-vuotiaalle miehelle ehdollisen vankeustuomion lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Miehen uhrina oli 15-vuotias tyttö. Nyt hän on täysi-ikäinen. Teot ovat neljän vuoden takaa.Juttu käsiteltiin Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa poikkeuksellisesti avoimin ovin, koska kukaan asianomaisista ei vaatinut istunnon määräämistä salassapidettäväksi.Leirintäalueen grillikodassa mies laittoi kätensä tytön taskuun ja siirsi sen kohta tytön housuihin. Tuomittu kosketteli parin minuutin ajan tyttöä pakaroiden alta ja alushousuista.Samana iltana mies reppuselkäleikin yhteydessä kuljetti tytön selässään läheisen ladon taakse näkösuojaan.Syytteen mukaan hän tarttui ladon takana tyttöä takaapäin, kosketteli tämän vatsan seutua, laittoi kätensä tytön paidan alle ja puristeli tytön rintaa. Mies laittoi kätensä myös tytön pikkuhousuihin ja kosketteli.Syyttäjä vaati seksuaalisista teoista Lahden seudulla asuvalla miehelle 6-8 kuukauden ehdollista vankeustuomiota.käräjäoikeus tuomitsi miehen seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeuteen, jonka koeaika päättyy tammikuussa 2021. Jos mies syyllistyy rikokseen koeaikana, voidaan ehdollinen rangaistus panna täytäntöön.Tuomitun on maksettava uhrilleen yhteensä 2 121 euron korvaukset. Summassa on 1 500 euroa kärsimyskorvauksia ja 500 euron korvaus tilapäisestä haitasta. Hänen on maksettava myös uhrin oikeudenkäyntikulut, jotka ovat noin 1 800 euroa.Käräjäoikeus antoi tuomionsa torstaina.