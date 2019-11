Kotimaa

Sää muuttuu lauantaina – pakkasta luvassa koko maahan

Illalla sadealue leviää Pohjois-Lappiin asti. Sade tulee maan eteläosassa enimmäkseen vetenä, keskiosassa sateen olomuoto vaihtelee monin paikoin lumen ja veden välillä ja pohjoisessa sade on enimmäkseen lunta.Kohtalainen tuuli on enimmäkseen kaakonpuoleista, Lapissa paikoin koillisenpuoleista.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 0 - 5 astetta, pohjoisessa vaihtelee läntisen Pohjois-Pohjanmaan kahdesta lämpöasteesta kolmeen pakkasasteeseen ja Pohjois-Lapin paikoin yli 15 pakkasasteeseen.Perjantaina sää jatkuu edelleen suuressa osassa maata pilvisenä ja sateisena. Tuuli on edelleen kohtalaista ja kääntyy pohjoisessa ja lännessä luoteeseen, samalla sää viilenee. Pohjoisessa sade tulee lumena, lännessä se alkaa muuttua vähitellen Pohjanmaalta alkaen lumeksi ja idässä sataa vielä illallakin monin paikoin vettä.Päivälämpötila vaihtelee maan etelä- ja itäosan 0 - 5 asteesta läntisen Lapin 10 - 15 pakkasasteeseen.Lauantaina lännenpuoleinen tuuli on kohtalaista ja sää on viileää. Etenkin maan itäosassa sataa vielä paikoin lunta, lännessä ja pohjoisessa voi tulla lumikuuroja. Pilvisyys on etenkin lännessä vaihtelevaa, idässä ja pohjoisessa runsasta.Eteläosassa on pakkasta 0 – 4 astetta, keskiosassa on 1 – 6 astetta pakkasta ja pohjoisosassa on monin paikoin 8 - 12 astetta pakkasta.