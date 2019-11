Kotimaa

Torstaina on surkea ajokeli lähes koko maassa – vettä tulee kaikissa muodoissaan

28.11. 4:34

Sateet ja jäätyvä tienpinta haittaa liikennettä.

Lunta, räntää, vettä... Lähes koko Suomessa tarvitsee tänään hupun päähän ja sateenvarjon matkaan.



Torstaina on syytä varautua myös huonoon ajokeliin lähes koko maassa. Lumi- ja räntäsateiden lisäksi ajokeliä heikentävät jäätyvät tienpinnat.



Ilmatieteen laitoksen mukaan sateinen alue leviää maan etelä- ja keskiosista kohti pohjoista. Etelämpänä sade tulee suurilta osin vetenä ja räntänä, pohjoisempana lumena.



Lämpötila on etelässä ja maan keskiosissa nollan ja kuuden plusasteen välillä. Lauhinta on lännessä, idässä voi aamulla olla pikkupakkasta. Pohjoisempana mennään reilusti pakkasen puolelle. Lapissa mittarin lukema voi paikoin pudota selvästi alle 20 pakkasasteen. Pakkanen heikkenee päivällä Etelä- ja Keski-Lapissa.







