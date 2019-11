Asiakirjat paljastavat: kirjailija Veijo Baltzarin toistakin avustajaa on epäilty rikoksesta – tuolloin syytteet kaatuivat

Kotimaa

Asiakirjat paljastavat: kirjailija Veijo Baltzarin toistakin avustajaa on epäilty rikoksesta – tuolloin syytte



Epäiltyä naista kuvaillaan IS:lle Baltzarin oikeaksi kädeksi, joka on ollut mukana Baltzarin monissa tuotannoissa ja huolehtinut myös niiden markkinoimisesta eri tahoille.Nainen on myös vuodesta 2018 ollut kirjoilla Baltzarin merenrantatalossa Raaseporissa – talo on sama, minne poliisi rynnäköi viime viikolla ja otti epäillyt kiinni.Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Baltzarin epäillään avustajineen sekaantuneen rikokseen.2000-luvun alkuvuosina epäiltiin, että Baltzar olisi vakuutuskorvausten toivossa yllyttänyt miespuolista avustajaansa sytyttämään kiinteistön tuleen. Avustajan syytteet tuhotyöstä kuitenkin hylättiin.Kyseessä oli entinen koulurakennus, joka oli kunnostettu romanikulttuurille omistautuneeksi kulttuuri- ja kurssikeskukseksi, ja jota Baltzar piti kotitalonaan ja taiteilija-ateljeenaan.Tuolloin syyttäjän näyttö rakentui enimmäkseen aihetodisteiden varaan, sillä palon syy jäi epäselväksi. Tulipaloa ei pystytty todistamaan tahallaan sytytetyksi.Syyttäjän oletus oli, että avustaja olisi käynyt sytyttämässä Baltzarin pyynnöstä ateljeessa rakennusvalon, jonka aiheuttama lämpö olisi edelleen sytyttänyt valon läheisyydessä olleen palavan materiaalin.Avustaja myönsikin sytyttäneensä valoja rakennuksessa, mutta vain siitä syystä, että talo näyttäisi tyhjillään ollessaankin asutulta.Syyttäjän mukaan Baltzarilla oli motiivi talon tuhoamiseksi: talo ei ollut vetänyt kulttuuritapahtumia niin paljon kuin oli toivottu, Baltzar oli taloudellisissa vaikeuksissa ja talo oli osoittautunut vaikeaksi myydä.Baltzar oli myös siirtänyt talosta irtaimistoa pois ennen paloa.Näyttö ei riittänyt, ja syytteet tuhotyöstä hylättiin niin Raaseporin käräjäoikeudessa kuin Turun hovioikeudessa.Baltzarin avustaja ei täten saanut jutussa tuomiota, kun taas kirjailija itse tuomittiin törkeän petoksen yrityksestä.Syynä oli se, että hän oli liioitellut tulipalossa tuhoutuneen irtaimiston arvoa vakuutusyhtiölle.Vain joitakin kuukausia ennen paloa Baltzar oli toimittanut vakuutusyhtiölle omaisuusluettelon, jonka mukaan kiinteistössä olleen irtaimiston arvo oli runsaat 190 000 euroa.Kun talo paloi, Baltzar väitti irtaimiston olleen arvoltaan lähes 450 000 euroa. Hän oli ilmoittanut muun muassa barokkituolien ja baarijakkaroiden yhteisarvoksi 12 000 euroa, vaikka ostohinta oli ollut 300 euroa.Baltzar selitti tuolloin, että hänellä olivat menneet markat ja eurot sekaisin, eikä hänen tarkoituksenaan ollut huijata vakuutusyhtiötä.Selitystä ei kuitenkaan uskottu, ja Baltzar tuomittiin joulukuussa 2005 Turun hovioikeudessa vuoden ehdolliseen vankeuteen.