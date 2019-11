Kotimaa

Jäljet lumessa paljastivat uhkaavasti käyttäytyvän susilauman Siikalatvassa

Jäljet lumessa paljastivat uhkaavasti käyttäytyvän susilauman Siikalatvassa

27.11. 16:03

Yksi susi lähestyi koiraa ulkoiluttanutta henkilöä. Susien käyttäytymisen aiheuttaman Mahdollisen riskin vuoksi poliisi on määrännyt sudet karkotettavaksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siikalatvan Kerälänkylällä on ollut marraskuun aikana havaintoja susista, jotka liikkuvat asutuksen lähellä.



Suurimmaksi osaksi havainnot olivat jälkihavaintoja, jolloin susi tai sudet liikkuivat alueella yöaikaan. Kaksi näköhavaintoa on pihapiiristä päiväajalta, ja yhdessä tapauksessa yksi susi lähestyi koiraa ulkoiluttanutta henkilöä.



Susien käyttäytymisen ja niiden aiheuttaman mahdollisen riskin vuoksi poliisi on määrännyt sudet karkotettavaksi. Karkottamisella pyritään vaikuttamaan susien käyttäytymiseen, ja saamaan ne karttamaan liikkumista asutulla alueella. Susien kanta-arvion mukaan alueella elää susilauma.



Karkottamisen toteuttavat Siikajokilaakson riistanhoitoyhdistyksen suurriistavirka-apu toimijat.