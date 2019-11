Kotimaa

70-vuotias mies kateissa Oulussa – jos näet hänet, soita 112

26.11. 22:03

Muistisairas mies nähtiin viimeksi tiistaiaamuna Metsänkuninkaantiellä.

70-vuotias muistisairas mies on kateissa Oulussa, poliisi tiedottaa. Hänet nähtiin viimeksi tiistaiaamuna Metsänkuninkaantiellä.



Kadonnut mies on noin 175 cm pitkä.



Hänellä on yllään mahdollisesti beigen värinen tuulitakki ja lippalakki sekä harmaat collegehousut. Lisäksi hänellä saattaa olla musta Oulun koirakerhon liivi.



Poliisi pyytää kadonneesta havaintoja tehneitä ilmoittamaan tietonsa hätäkeskukseen numeroon 112.