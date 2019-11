Kotimaa

Hietalahden ampumisen kohteeksi joutunut mies kertoi sukuriidasta: oli sanottu, että joko te tai me Suomessa

Syyttäjän mukaan painostusta on ollut molempien sukujen puolelta

Kiistää uhkaamisen huoltoasemalla ja sanoo menneensä vain puhumaan

Syyttäjä: Yksi veljeksistä löi ampujaa nyrkkiraudalla ennen ampumista

Mies kertoi tulleensa Kosovosta Suomeen vuonna 2013 ja tunteneensa ampumisesta syytetyn pitkään. Miehen mukaan he olivat kavereita ja ovat työskennelleet yhdessä Suomessa, ensin samassa siivousfirmassa ja sen jälkeen ampumisesta syytetyn rakennusyrityksessä.Miehen mukaan riita alkoi noin puolitoista vuotta sitten. Hän sanoi itse olevansa siihen ulkopuolinen ja että riita syntyi hänen setänsä ja ampumisesta syytetyn 32-vuotiaan miehen tai tämän veljen välille.Syyttäjä kysyi, mitä mies tietää tästä riidasta.– En tiedä mitään. Tiedän hänen (ampumisesta syytetyn) veljensä sanoneen, että joko te tai me Suomessa. Itse yritin aina sovitella, kun nähtiin, mies vastasi tulkin avustuksella.Miehen mukaan ampumisesta syytetty tai tämän veli tai molemmat olivat sanoneet hänen suvulleen, että vain toinen suku voi oleskella Suomessa.Käräjäoikeudessa on tänään toinen käsittelypäivä Helsingin Hietalahden heinäkuisessa katuampumisjutussa. Kaksi miestä sai vakavia vammoja, kun 32-vuotias syytetty avasi tulen iltapäiväruuhkassa keskellä katua.Syyttäjä vaatii ampujalle ehdotonta vankeusrangaistusta muun muassa kolmesta murhan yrityksestä. Syytetty kiistää murhan yritykset, mutta myöntää teot kahtena hätävarjelun liioitteluna tehtynä törkeänä pahoinpitelynä ja yhtenä vaaran aiheuttamisena. Miehen puolustuksen mukaan tarkoitus ei ollut surmata tai vahingoittaa, vaan ainoastaan pelotella.Poliisi on aiemmin kertonut, että ampuminen liittyy kahden suvun välienselvittelyyn. Murhan yrityksistä epäillyn 32-vuotiaan miehen sukua oli poliisin mukaan painostettu lähtemään Suomesta. Syyttäjän käsityksen mukaan painostamista on ollut molemmin puolin.Riidalle ei esitutkinnassa löytynyt syytä. Syyttäjän mukaan osapuolet olivat kotoisin samasta kaupungista Kosovosta.Tänään kuultu mies on ampumisessa asianomistajana, mutta sen lisäksi hän on syytettynä aiemmista tapahtumista. Syyttäjän mukaan mies löi ja uhkasi 32-vuotiasta miestä viime vuoden joulukuussa vantaalaisella huoltoasemalla.Miehen mukaan hän tuli huoltoasemalle hakemaan tyttöystäväänsä ja juotavaa, kun näki 32-vuotiaan miehen.– Sanoin, tule ulos juttelemaan siitä, miksi olet sanonut ”joko te tai me Suomessa”. Hän alkoi työntää minua pois ja solvata, mies sanoi.Miehen mukaan hän yritti lyödä nyrkillä, mutta ei tiedä, osuiko. Hän kiistää uhanneensa 32-vuotiasta tappamisella.– Ei pidä paikkaansa. Jos olisin uhannut, siinä olisi käynyt niin, että minä olisin joutunut tekemään sen, mitä hän teki meille, mies sanoi.32-vuotiaan miehen mukaan häntä lyötiin terävällä esineellä. Häntä on tarkoitus kuulla myöhemmin tänään.Oikeudenkäynnissä käsitellään myös ampumispäivän tapahtumia ennen ampumista. Syyttäjän mukaan kyseisenä päivänä, noin puolen päivän aikaan, yksi veljeskolmikosta tuli työmaa-alueelle, jolla 32-vuotias mies työskenteli. Mies löi syyttäjän mukaan 32-vuotiasta nyrkkiraudalla ja 32-vuotias puolestaan tönäisi tätä ikkunaa vasten. Työmaalle saapunut mies kiistää pahoinpitelyn ja sanoo vain puolustaneensa itseään.Työmaan tapahtumien jälkeen 32-vuotias mies kävi hakemassa kotoaan Vantaalta pistoolin ja lähti takaisin Helsinkiin. Syyttäjän mukaan mies otti aseen mukaansa nimenomaan sitä varten, jos kohtaisi veljeskolmikon myöhemmin jossain.Palattuaan takaisin Helsinkiin 32-vuotias syytetty näki syyttäjän mukaan sattumalta kolmikon henkilöauton ja ajoi tahallaan sitä päin. Henkilöautossa olleista veljeksistä kaksi lähti juoksemaan karkuun.Syyttäjän mukaan 32-vuotias mies ampui kaksikkoa kohti ja osui toista kylkeen. Tämän jälkeen mies meni henkilöauton luokse ja ampui ja puukotti sen takapenkillä ollutta kolmatta uhria, syyttäjä sanoi.