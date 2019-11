Kotimaa

Nainen huijasi noin 30 000 euron tuet – rangaistus 196 tuntia yhdyskunta­palvelua

hovioikeus alensi ja lievensi noin 20 000 euron toimeentulotuet ja 10 000 euron asumistuet itselleen huijanneen nelikymppisen naisen tuomiota.Se tuomitsi törkeästä petoksesta ja petoksesta naisen yhteiseen kahdeksan kuukauden vankeusrangaistukseen, jonka se muutti vankilan sijasta 196 tunnin yhdyskuntapalveluksi. Helsingin käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut naisen yhteiseen 11 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Törkeä petos ehti jatkua reilut kaksi vuotta.Rangaistuksissa oli mukana naisen aiempaa ehdollista vankeusrangaistusta.piti käräjäoikeuden tuomiota oikeana, koska nainen on tuomittu useita petosrikoksista aiemmin. Hän on syyttäjän mukaan yli 10 vuoden ajan lähes yhtäjaksoisesti erehdyttänyt eri instansseja maksamaan itselleen etuuksia, joihin hänellä ei ole ollut oikeutta. Syyttäjän mielestä yhdyskuntapalvelu ei olisi tullut kyseeseen. Hän piti naisen menettelyä kokonaisuutena arvostellen hyvin moitittavana.Nainen vetosi hovioikeudessa siihen, että petosten tekoaikana hänen taloudellinen tilanteensa oli ollut hyvin heikko ja hän oli käyttänyt nostamansa etuudet vuokraan ja ruokaan. Hän oli ollut välillä asunnoton ja välillä asunut asuntolassa. Hän oli 2014–2016 tehnyt keikkatöitä kioskissa, mutta hänelle ei ollut taattu mitään tiettyä tuntimäärää vaan hänet oli kutsuttu työpaikalle niin vaatiessa. Epäsäännölliset tulot olivat naisen mukaan johtaneet maksuhäiriöihin.Hän kertoi päässeensä nyt jaloilleen ja kertoi, että hänellä oli kokopäivätoiminen työ kaupan kassana ja hän lyhensi kuukausittain aiempia velkojaan. Nainen kertoi tehneensä elämässään paljon muutoksia ja vankilaan joutuminen ”romuttaisi tämän hyvän tilanteen ja johtaisi asunnon ja työpaikan menettämiseen”.oli viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana tuomittu viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen 2009–2010 tehdystä törkeästä maksuvälinepetoksesta, viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen 2004–2006 tehdyistä törkeästä petoksesta ja kahdesta väärennöksestä sekä 90 tunnin yhdyskuntapalvelurangaistukseen 2010 tehdystä maksuvälinepetoksesta, mikä rangaistus vuonna 2015 muunnettiin kolmeksi kuukaudeksi vankeutta.Lisäksi hänet oli tuomittu 2011–2013 tehdyistä kolmesta petoksesta ja varkaudesta yhteiseen yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Tästä viimeisestä rangaistuksesta Helsingin hovioikeus määräsi pantavaksi täytäntöön kolme kuukautta nyt uudessa yhteisessä kahdeksan kuukauden vankeusrangaistuksessa, jonka hovioikeus kuitenkin muutti 196 tunnin yhdyskuntapalvelukseksi.otti harkinnassaan huomioon mm. tuomitun muuttuneen elämäntilanteen, rikollisista toimista irtaantumisen ja aikaisemmista rikoksista syntyneiden velkojen lyhentämisen. Avoimia rikosasioita naisesta ei oikeuden selvityksen mukaan ole poliisin tiedossa. Siksi hovioikeus katsoi, että rangaistus voidaan määrätä yhdyskuntapalveluna.Nykylain mukaan yhdyskuntapalvelu sisältää vähintään 14 ja enintään 240 tuntia valvonnan alaisena tehtävää säännöllistä palkatonta työtä.Artikkelia korjattu 26.11.2019 kello 13.04. Tuomittu on nainen, toisin kuin aiemmin kerrottiin.