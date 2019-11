Kotimaa

Ampumadraama Ahvenan­maalla – yksi haavoittui vakavasti

26.11. 11:14

Yksi on otettu kiinni, häntä epäillään tapon yrityksestä.

Yhtä ihmistä on ammuttu Ahvenanmaalla, Lappon saarella. Poliisi kertoo saaneensa tiedon tapahtumista maanantaina kello 16 jälkeen.



Yksi henkilö haavoittui ampumisessa vakavasti. Poliisin mukaan haavoittunut kuljetettiin saarelta aluksella Kustaviin ja sieltä edelleen Turkuun, Turun yliopistolliseen keskussairaalaan.



Poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön. Häntä epäillään tapon yrityksestä.



Ahvenanmaan poliisi on tiistaina Lappon saarella tekemässä tutkimuksia.