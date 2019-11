Kotimaa

Harvinainen näky Helsingin Etelä­satamasta tallentui kameraan: ”Ahdasta on”





Posti- ja logistiikka-alan unionin lakkoa tukevat toimet ovat vaikuttaneet maanantaiaamusta lähtien Suomen lipun alla liikennöiviin laivoihin, jotka ovat jääneet satamiin. Merimies-unioni on kertonut olevansa tukilakossa, kunnes Postin työehtoriitaan saadaan ratkaisu.Kiistan ratkomista on jatkettu tiistaina aamuyhdeksästä lähtien työnantajaliitto Paltan toimistolla Eteläranta 10:ssä Helsingissä. STT:n mukaan neuvotteluissa on läsnä ainakin Paltan sekä Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn edustajia.Samanaikaisesti kun jo yli kaksi viikkoa kestäneen lakon umpisolmuja yritetään aukoa, tilanteen vaikutukset tuskin ovat jääneet Etelärantaan saapuneille neuvottelijoille epäselviksi.Ilta-Sanomien lukija tallensi tiistaina aamupäivällä Helsingin Eteläsatamassa harvinaisen kuvan, jossa näkyy kuinka satamassa on yhtäaikaisesti kolme Viking Linen ja yksi Tallink Siljan risteilyalus.Helsinki-Tukholma välillä liikennöivä Tallink Siljan Silja Serenade on kiinnittyneenä Olympiaterminaalille. Taustalla näkyvät Katajanokalla odottavat Viking Linen Mariella, Gabriella sekä Viking XPRS.Merimies-unionin tukilakon vuoksi vain Viking XPRS on tiistaina liikenteessä, sillä se kulkee Viron lipun alla.Harvinaisen kuvasta tekee se, että tavallisesti Helsinki-Tukholma-linjalla liikennöivät Viking Linen Mariella ja Gabriella eivät ole samanaikaisesti samassa satamassa, vaan toinen on Tukholmassa ja toinen Helsingissä.