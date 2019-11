Kotimaa

Vihdin kehätiellä onnettomuus – henkilöauto jäi rekan alle

Vihdissä on tapahtunut tiistaina aamulla tieliikenne­onnettomuus Lohjan ja Hyvinkään välisellä valtatie 25:llä. Onnettomuuspaikka on Muijalan kiertoliittymästä noin kilometri Lohjanharjun liittymän suuntaan.Pelastuslaitos tiedotti myöhemmin tapahtumien kulusta, että henkilöauto ajautui rekan eteen. Kuljettaja irrotettiin ja vietiin sairaalaan.Hälytys tuli aamulla kello 9.20. Onnettomuus on luokiteltu keskisuureksi. Paikalla on neljä pelastusyksikköä.Kehätie on ollut poikki onnettomuuden jälkeen. Raivaustyöt ovat käynnissä. Liikenne on ohjattu kiertotielle.Pelastuslaitoksen mukaan liikenne palautuu normaaliksi kello 12 mennessä.klo 11.20: uutista päivitetty