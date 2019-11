Kotimaa

Illalla se alkaa – vettä sataa seuraavat lähipäivät

Maan keskivaiheilla liikkuu itään lumi- ja räntäsateita, länsirannikolla tulee vettä. Illalla vesi- ja räntäsateet yleistyvät myös etelässä lännestä alkaen.Päivälämpötila on maan länsiosassa 0 – 3 astetta ja itäosassa on pakkasta 0 - 2 astetta. Pohjoisessa lämpötila vaihtelee Pohjois-Pohjanmaan nollan vaiheilta Pohjois-Lapin 10 pakkasasteeseen.Keskiviikkona aivan etelässä sataa vettä, etelän sisämaassa sekä maan keskiosassa tulee sekä lunta ja räntää.Maan pohjoisosassa on poutaa. Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on runsasta, Lapissa on laajalti selkeää.Päivälämpötila on maan eteläosassa 0 – 2 astetta, keskiosassa on pakkasta 0 – 2 astetta ja Lapissa on pakkasta 10 - 20 astetta.Torstaina maan eteläosassa sataa vettä, maan keskiosassa myös räntää. Maan pohjoisosassa yleistyy lumipyry, päivällä Pohjois-Lapissa on vielä poutaa.Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 2 – 5 astetta, maan keskiosassa 0 - 2, Pohjois-Pohjanmaalla 3 – 7 astetta pakkasta ja Lapissa on enimmäkseen 10 - 20 astetta pakkasta.