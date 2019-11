Tällaista on Veijo Baltzarin kohuttu pedagogiikka – ohjaaja on henkinen johtaja ja ehdoton auktoriteetti: ”Mä voin mennä oppilaalle, että rakas”

Kotimaa

Tällaista on Veijo Baltzarin kohuttu pedagogiikka – ohjaaja on henkinen johtaja ja ehdoton auktoriteetti: ”Mä

Yllä olevalla ISTV:n videolla näkyy Veijo Baltzarin talo Raaseporissa

”Ohjaajan pitää olla henkinen johtaja ja ehdoton auktoriteetti”

”Mä haastattelen niitä, kävelytän niitä, teen niille erilaisia..”

Kurssin osallistuja: ”Psykoterapiaa ilman terapiaa”

”Mä voin mennä oppilaalle, että rakas”