Kotimaa

Tuhansille varusmiehille tuttu ase jää pois käytöstä – tältä näyttivät viimeiset laukaukset

Todella monelle varusmiehelle tuttu tykki on siirtynyt pois käytöstä Puolustusvoimista. Niinisalossa ammuttiin viime viikolla viimeiset laukaukset 130 K 54 -kanuunalla.

Neuvostoliitossa









kehitetty 130 mm:n kanuuna otettiin itänaapurissa käyttöön vuonna 1954 eli kymmenkunta vuotta toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Sitä hankittiin Suomeen 1960-luvulla Neuvostoliitosta ja lisäostoksia tehtiin 1990-luvulla Saksasta DDR:n vanhojen asevarastojen kätköistä.Suomessa raskasta kanuunaa 130 K 54 on käytetty jalkaväki- ja jääkäriprikaatien sekä taisteluosastojen tukemiseen. Sen kantama on 25,5 kilometriä.Kyseisellä tykkimallilla ammuttiin viimeiset laukaukset Puolustusvoimissa viime viikolla Porin Prikaatissa Niinisalossa. Maavoimien mukaan niitä on ollut viime vuosina koulutus- ja harjoituskäytössä erityisesti ampumaharjoituksissa noin nelisenkymmentä.Vain yksi tykki jätetään museokappaleeksi Niinisaloon.Alla olevalta videolta näet, miltä näyttää 130 K 54:n ampumien kranaattien keskellä.