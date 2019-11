Kotimaa

Poliisi: Varkaudessa vuosi sitten kadonnut mies tapettiin – ruumis edelleen kateissa

Jutussa on vangittuna todennäköisin syin rikoksesta epäiltynä kadonneelle miehelle läheinen henkilö.

poliisi epäilee, että Pohjois-Savossa vuosi sitten kadonnut mies joutui henkirikoksen uhriksi. Ruumista ei ole toistaiseksi löydetty, poliisi tiedotti maanantaina.Miehen katoamisesta ilmoitettiin viime vuoden marraskuussa Varkauden poliisiasemalle. Katoamista on alustavien selvitysten jälkeen esitutkinnassa tutkittu tappona.Itä-Suomen poliisi kertoo tehneensä tiivistä yhteistyötä muun muassa keskusrikospoliisin taktisen ja rikosteknisen tutkinnan kanssa.on vangittuna todennäköisin syin rikoksesta epäiltynä kadonneelle miehelle läheinen henkilö.Tapaus on siirtymässä syyteharkintaan. Mahdollinen syyte on nostettava tammikuun loppuun mennessä.