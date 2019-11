Kotimaa

Dronet ja gps-koiratutkat houkuttavat metsästäjiä laittomuuksiin

25.11. 10:22

Uusia teknisiä apuvälineitä käytetään metsästyksessä laittomasti, ilmoittaa Metsähallitus.

Erävalvonnassa on havaittu, että esimerkiksi drone-lennokkeja ja gps-paikantimia on hyödynnetty lainvastaisesti.



Dronea on käytetty järvillä hätyyttämään riistaeläimiä ampujien suuntaan. Metsästyslaki kieltää liikkuvien moottorikäyttöisten laitteiden käytön metsästyksessä.



Kun metsästäjät seuraavat gps-koiratutkasta koiran ja hirven liikkeitä, heidän on havaittu yrittävän kiirehtiä autolla hirvien eteen. Hirvi saatetaan ampua auton suojista. Metsästyslaki kuitenkin kieltää riistan ampumisen ajoneuvosta tai sen suojasta.



Metsähallitus korostaa, että metsästäjät saavat hyödyntää teknisiä apuvälineitä, kunhan se tehdään oikein. Esimerkiksi dronea voi käyttää riistalaskennassa, sillä se ei ole metsästystä.