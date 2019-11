Kotimaa

Lakkopäivän ruuhkat alkaneet pääkaupunki­seudun sisääntulo­väylillä

Pääkaupunkiseudun sisääntuloväylien liikenne on alkanut ruuhkautua, kerrottiin Helsingin tieliikennekeskuksesta STT:lle ennen aamukahdeksaa. Moni työmatkalle lähtijä on vaihtanut joukkoliikenteestä omaan autoon, kun Postin työehtokiistan tukilakot aiheuttavat merkittäviä häiriöitä varsinkin bussiliikenteeseen pääkaupunkiseudulla.Normaalia maanantaita enemmän liikennettä oli ennen aamukahdeksaa esimerkiksi Turunväylällä ja Hämeenlinnanväylällä.Aamuruuhkan odotetaan päättyvän Helsingin sisääntuloväylillä aamukymmeneen mennessä.Ruuhkaa pääkaupunkiseudulla saattaa vähentää se, että ihmiset ovat ennakoineet liikennepulmat varaamalla työmatkaan tavanomaista enemmän aikaa, arvioidaan tieliikennekeskuksesta.Noin kolmekymmentä prosenttia pääkaupunkiseudun aikataulunmukaisista bussivuoroista on liikkeellä, kertoi HSL verkkosivuillaan.Muualla Suomessa tukilakot eivät ole tähän mennessä vaikuttaneet maanteiden aamuliikenteeseen, kerrottiin valtakunnallisesta tieliikennekeskuksesta Tampereelta. Valtaosassa maata liikennevilkkaus on tavanomaisen maanantain tasolla.