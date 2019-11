Kotimaa

Lakot sotkevat tänään pääkaupunkiseudun liikenteen – myös laivamatkoja ja satoja lentoja peruttu

Liki 300 lentoa ja Ruotsin-laivoja jää lähtemättä

Postin työehtokiistan tukilakot aiheuttavat merkittäviä häiriöitä liikenteeseen tänään. Pääkaupunkiseudulla iso osa bussivuoroista jää kokonaan ajamatta työntekijäliitto AKT:n tukilakon takia. AKT:n tukilakko alkaa tänään kello 3 ja jatkuu tiistaihin kello 3:een asti.HSL oli listannut sunnuntaina sivuillaan vain kolmisenkymmentä linjaa, jotka liikennöivät maanantaina. HSL ei kuitenkaan osannut arvioida pois jäävien vuorojen osuutta. HSL:n mukaan ajamatta jäävien vuorojen määrä nähdään tarkasti vasta aamulla, kun liikenne käynnistyy ja tiedetään, paljonko kuljettajia todellisuudessa tulee töihin.Lakko ei koske U-liikenteeksi kutsuttuja busseja, joiden reitti jatkuu HSL-alueen ulkopuolelle.Metro, raitiovaunut ja lähijunat kulkevat. Niillä matkustavien kannattaa kuitenkin varata tavallista enemmän aikaa ruuhkien vuoksi.Ilmailualan unionin IAU:n maanantainen tukilakko vaikuttaa yli kahdenkymmenen tuhannen asiakkaan matkasuunnitelmiin. Finnair on perunut liki 300 lentoa.Myös Ruotsin-laivoja jää satamiin Suomen Merimies-Unionin tukitoimien takia.Tukilakot laajentuvat tänään, koska Posti-kiistaan ei löytynyt koko viikonlopun kestäneissä neuvotteluissa sopua. Varsinaisen työehtokiistan osapuolet Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU sekä työnantajia edustava Palta olisivat olleet valmiita sopuun. PAU olisi kuitenkin edellyttänyt sovulta ratkaisua myös toisessa, 700:aa pakettilajittelijaa koskevassa kiistassa. Pakettilajittelijoita koskevan sovintoesityksen torppasi kuitenkin pieni työnantajaliitto Medialiitto. Kyse on siitä, että Posti siirsi aiemmin syksyllä pakettilajittelijat halvempaan, Medialiiton ja Teollisuusliiton väliseen työehtosopimukseen.Sovintoesityksessä ehdotettiin vanhojen työehtojen pysyttämistä pakettilajittelijoille myös Teollisuusliiton ja Medialiiton välisessä työehtosopimuksessa. Tämä ei Medialiitolle sopinut. Medialiitto puolustautui sanomalla, ettei sitä voi pakottaa PAUn ja Paltan välillä sovitun työehtosopimuksen osapuoleksi ja että kiistassa on kyse Postin omasta asiasta, koska Posti on työehtosopimuksen siirtänyt.Se, miten umpisolmua tästä eteenpäin ratkotaan, oli vielä sunnuntaina illalla auki.