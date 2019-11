Kotimaa

Katso tästä listasta onko lentosi, bussisi tai laivamatkasi huomenna peruttu

Helsinki -Oulu (AY431)

Helsinki -Tukholma Bromma-Helsinki(AY841/AY842)

Oulu -Helsinki (AY450)

Helsinki -Oulu-Helsinki(AY433/AY434)

Helsinki -Joensuu-Helsinki(AY341/AY342)

Helsinki -Kuopio-Helsinki(AY361/AY362)

Helsinki -Oslo-Helsinki(AY911/AY912)

Helsinki -Moskova-Helsinki(AY711/AY712)

Helsinki -Tallinnaa-Helsinki(AY1011/AY1012)

Helsinki -Berliini-Helsinki(AY1431/AY1432)

Helsinki -Pariisi-Helsinki(AY1571/AY1572)

Helsinki -Göteborg -Helsinki(AY861/AY862)

Helsinki -Varsova-Helsinki(AY1141/AY1142)

Helsinki -Dublin-Helsinki(AY1381/AY1382)

Helsinki -Gdansk-Helsinki(AY1171/AY1172)

Helsinki -Tukholma Arlanda-Helsinki(AY801/AY802)

Helsinki -Rooma-Helsinki(AY1761/AY1762)

Helsinki -Pietari-Helsinki(AY701/AY702)

Helsinki -Vaasa-Helsinki(AY311/AY312)

Helsinki -Vilna-Helsinki(AY1101/AY1102)

Helsinki -Oulu-Helsinki(AY435/AY436)

Helsinki -Zürich-Helsinki(AY1511/AY1512)

Helsinki -Edinburgh-Helsinki(AY1371/AY1372)

Helsinki -Billund-Helsinki(AY981/AY982)

Helsinki -Milano (AY1751/AY1752)

Helsinki -Turku –Maarianhamina-Helsinki (AY649)

Helsinki -Manchester-Helsinki(AY1361/AY1362)

Helsinki -Wien-Helsinki(AY1471/AY1472)

Helsinki -Tukholma Bromma-Helsinki(AY831/AY832)

Helsinki -Riika-Helsinki(AY1071/AY1072)

Helsinki -Budapest-Helsinki(AY1251/AY1252)

Helsinki -Praha-Helsinki(AY1221/AY1222)

Helsinki -Krakova-Helsinki(AY1161/AY1162)

Helsinki -Kuopio-Helsinki(AY363/AY364)

Helsinki-Kokkola -Kemi-Kokkola-Helsinki (AY631/AY632)

Helsinki -Joensuu-Helsinki(AY343/AY344)

Helsinki -Moskova-Helsinki(AY715/AY716)

Helsinki -Varsova-Helsinki(AY1143/AY1144)

Helsinki -Berliini-Helsinki(AY1433/AY1434)

Helsinki -Vilna-Helsinki(AY1107/AY1108)

Helsinki -Ivalo-Helsinki(AY603/AY604)

Helsinki -Kööpenhamina-Helsinki(AY953/AY954)

Helsinki -Pietari-Helsinki(AY707/AY708)

Helsinki -Göteborg-Helsinki(AY863/AY864)

Helsinki -Riika-Helsinki(AY1073/AY1074)

Helsinki -Oslo-Helsinki(AY913/AY914)

Helsinki -Tukholma Bromma -Helsinki (AY833/AY834)

Helsinki -Paris-Helsinki(AY1575/AY1576)

Helsinki -Kuusamo-Helsinki(AY485/AY486)

Helsinki -Oulu-Helsinki(AY437/AY438)

Helsinki -Jyväskylä-Kajaani(AY647)

Helsinki -Tallinna –Helsinki (AY1015/AY1016)

Helsinki -Tampere-Helsinki(AY263/AY264)

Helsinki -Tallinna-Helsinki(AY1019/AY1020)

Helsinki -Kemi-Helsinki(AY513/AY514)

Helsinki -Tukholma Arlanda-Helsinki(AY808/AY809)

Helsinki -Oulu-Helsinki(AY439/AY440)

Helsinki -Umea-Helsinki (AY887/AY888)

Helsinki -Trondheim -Helsinki (AY947/AY948)

Helsinki -Bergen -Helsinki (AY941/AY942)

Helsinki -Tukholma Arlanda -Helsinki (AY807/AY808)

Helsinki -Kuopio -Helsinki (AY365/AY366)

Helsinki -Turku -Helsinki (AY223/AY224)

Helsinki -Vaasa -Helsinki (AY313/AY314)

Helsinki -Kööpenhamina-Helsinki(AY955/AY956)

Helsinki -Jyväskylä -Kajaani -Jyväskylä -Helsinki (AY645/AY646)

Helsinki -Munich-Helsinki(AY865/AY866)

Helsinki -Manchester-Helsinki(AY1365/AY1366)

Helsinki -Oulu-Helsinki(AY441/AY442)

Helsinki -Oslo-Helsinki(AY915/AY916)

Helsinki -Berliini (AY1437/AY1438)

Helsinki -Tukholma Arlanda-Helsinki(AY813/AY814)

Helsinki -Reykjavik-Helsinki(AY993/AY994)

Helsinki -Turku-Helsinki(AY225/AY226)

Helsinki -Vaasa-Helsinki(AY315/AY316)

Helsinki -Kittilä-Helsinki(AY575/AY576)

Helsinki -München-Helsinki(AY1405/AY1406)

Helsinki -Rovaniemi-Helsinki(AY535/AY536)

Helsinki -San Francisco (AY011)

Helsinki -Vilna-Helsinki(AY1105/AY1106)

Helsinki -Düsseldorf-Helsinki(AY1395/AY1396)

Helsinki -Riika-Helsinki(AY1075/AY1076)

Helsinki -Tallinna-Helsinki(AY1023/AY1024)

Helsinki -Tokio Narita (AY071)

Helsinki -Tukholma Arlanda –Helsinki (AY809/AY810)

Helsinki -Ivalo -Kittilä-Helsinki(AY639)

Helsinki -Amsterdam-Helsinki(AY1305/AY1306)

Helsinki -Brysseli-Helsinki(AY1545/AY1546)

Helsinki -Stuttgart-Helsinki(AY1453/AY1454)

Helsinki -Tukholma Bromma -Helsinki (AY835/AY836)

Helsinki -Hong Kong (AY101)

Helsinki -Pietari-Helsinki(AY705/AY706)

Helsinki -Oulu-Helsinki(AY443/AY444)

Helsinki -Vienna-Helsinki(AY1475/AY1476)

Helsinki -Hamburg-Helsinki(AY1425/AY1426)

Helsinki -Shanghai (AY087)

Helsinki -Tukholma Arlanda-Helsinki(AY815/AY816)

Helsinki -Seoul (AY041)

Helsinki -Praha-Helsinki(AY1223/AY1224)

Helsinki -Moskova-Helsinki(AY713/AY714)

Helsinki -Berliini-Helsinki(AY1435/AY1436)

Helsinki -Kööpenhamina-Helsinki(AY959/AY960)

Helsinki -Turku–Helsinki (AY225/AY226)

Helsinki -Tampere -Helsinki (AY265/AY266)

Helsinki-Varsova-Helsinki(AY1145/AY1146)

Helsinki -Beijing (AY085)

Helsinki -Kuopio-Helsinki(AY371/AY372)

Helsinki -Kokkola -Kemi-Kokkola -Helsinki(AY631/AY632)

Helsinki -Tallinna-Helsinki(AY1027/AY1028)

Helsinki -Joensuu -Helsinki (AY345/AY346)

Helsinki -Kuopio -Helsinki (AY369/AY370)

Helsinki -Oslo-Helsinki(AY917/AY918)

Helsinki -Göteborg-Helsinki(AY867/AY868)

Helsinki -Vaasa-Helsinki(AY317/AY318)

Helsinki -Tukholma Bromma-Helsinki(AY839/AY840)

Helsinki -Rovaniemi-Helsinki(AY539/AY540)

Helsinki -Joensuu-Helsinki(AY347/AY348)

Helsinki -Turku –Mariehamn-Helsinki(AY633)

Helsinki -Tukholma Arlanda-Helsinki(AY819/AY820)

Helsinki -Oulu-Helsinki(AY445/AY446)

Helsinki -Tallinna-Helsinki(AY1031/AY1032)

Helsinki -Kuopio (AY379)

Helsinki -Kajaani (AY419)

Helsinki -Kuusamo-Helsinki(AY487/AY488)

Helsinki -Joensuu (AY349)

Helsinki -Jyväskylä (AY289)

Helsinki -Kuopio (AY375)

Helsinki -Turku (AY229)

Helsinki -Tampere (AY269)

Helsinki -Vaasa (AY321)

Helsinki -Tukholma Arlanda (AY825)

Helsinki -Tallinna (AY1035)

Helsinki -Oulu (AY449)

Helsinki –Kokkola(AY399)

Helsinki –Tartu (AY1045)

Helsinki –Pietari (AY703)

Helsinki –Moskova (AY719)

15 Ruoholahti (M)-Salmisaari

116 Tapiola - Pohjois-Tapiola

117 Tapiola-Itäranta-Tapiola

119 Tapiola-Niittykumpu

137 Matinkylä (M)-Kuitinmäki

138 Matinkylä (M)-Matinkallio

148 Espoonlahden keskus-Iivisniemi

149 Espoonlahden keskus-Kivenlahti

166 Vanttila-Lasilaakso

167 Vanttila-Järvikylä

168 Espoon keskus-Kivenlahti

169 Espoon keskus-Suvela

207 Leppävaara-Lintukorpi

225 Leppävaara-Högnäs

229 Leppävaara-Viherlaakso

232 Kirkkotie-Kasavuori-Kirkkotie

241 Espoon keskus-Hirvisuo

313 Kaivoksela-Hämeenkylä

432 Martinlaakso-Kirkka

444 Kivistö-Riipilä

446 Kivistö-Kesäkylä

447 Kivistö-Kesäkylä

544 Leppävaara-Kivenlahti

565 Vantaankoski-Jorvi-Espoon keskus

961 Korso-Hyrylä(-Nurmijärvi)

967 Jokela-Kellokoski

Kirkkonummen palveluliikenne

191 Kirkkonummi - Pikkala th. (-Inkoo)

192 Helsinki - Länsiväylä (-Inkoo)

192T Helsinki - Lauttasaari - Länsiväylä (-Inkoo)

192T3 Kamppi - Siuntio (-Inkoo-Karjaa)

192V Helsinki - Lauttasaari - Länsiväylä (-Inkoo)

192K Helsinki - Länsiväylä - Kirkkonummen asema (-Inkoo)

275 Leppävaara - Nihtisilta - Turunväylä - Veikkola

280 Kamppi - Turunväylä - Veikkola

346 Helsinki - Kalajärvi (-Vihti)

453 Kamppi - Keimola - Luhtaanmäki (-Klaukkala)

455 Kamppi - Keimola - Luhtaanmäki (-Klaukkala)

455A Kamppi - Keimola - Luhtaanmäki (-Klaukkala)

456 Kamppi - Keimola - Luhtaanmäki (-Klaukkala)

456N Kamppi - Keimola - Luhtaanmäki (-Klaukkala)

457 Kamppi - Keimola - Luhtaanmäki (-Klaukkala)

457A Kamppi - Keimola - Luhtaanmäki (-Klaukkala)

457B Kamppi - Keimola - Luhtaanmäki (-Klaukkala)

459 Kamppi - Keimola - Luhtaanmäki (-Klaukkala)

465 Kamppi - Keimola – Syväoja

465A Kamppi - Keimola - Klaukkala / Nurmijärvi

465B Kamppi - Keimola - Klaukkala / Nurmijärvi

662 Kamppi - Hyrylä - Hyvinkää

848 Kamppi - Pasila - Viikki - Söderkulla - Porvoo

953 Kivistön asema - Luhtaanmäki (-Klaukkala)

953A Kivistön asema - Luhtaanmäki (-Klaukkala)

955 Kivistön asema – Nurmijärvi

955A Kivistön asema – Nurmijärvi

983 Keravan asema - Nikkilä - Kilpilahti