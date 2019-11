Kotimaa

Pro, Teollisuusliitto, YTN... Kymmeniä­tuhansia menossa lakkoon joulukuussa

Pron mukaan kyse kikystä

50 000 lakkoon YTN:ssä

Teollisuusliitto, toimihenkilöitä edustava ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ovat ilmoittaneet laajoista lakoista, jotka alkaisivat joulukuussa.Teollisuusliitto ilmoitti, että lakkoon menee työntekijöitä kymmeneltä Teollisuusliiton sopimusalalta, yhteensä noin 35 000 työntekijää. Teollisuusliiton mukaan lakko alkaa maanantaina 9.12. puolenyön aikaan ja päättyy keskiviikkona 11.12. Lakkoon osallistuu yhteensä 180 eri yritysten toimipistettä eri puolilla Suomea.Neuvottelut työnantajia edustavan Teknologiateollisuuden kanssa ovat Teollisuusliiton mukaan kariutuneet.Ammattiliitto Pro aloittaa kolmen vuorokauden työnseisauksen 9. joulukuuta viidellä sopimusalalla.Lakko koskee toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisia töitä erikseen nimetyissä yrityksissä teknologiateollisuudessa, suunnittelu- ja konsulttialalla, kemianteollisuudessa sekä kumi- ja lasikeraamisessa teollisuudessa.Lisäksi ylityökielto Pron teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla jatkuu 11. joulukuuta saakka.Työehtosopimusneuvotteluja on käyty muun muassa työnantajia edustavan Teknologiateollisuuden sekä Kemianteollisuuden, mutta Pron mukaan yhteisymmärrystä ei ole saavutettu kiky-sopimusta koskevassa asiassa. Palkkaratkaisusta ei ole päästy keskustelemaan lainkaan.Myös ylempiä toimihenkilöitä edustava YTN on jättänyt lakkovaroituksen. Se koskee noin 50 teknologiateollisuuden yritystä ja noin 50 000 ylempää toimihenkilöä.Teknologiateollisuudessa kolmen päivän lakko alkaisi 9. joulukuuta. Suunnittelu- ja konsulttialalla työnseisaus on tarkoitus toteuttaa kolmessa kolmen päivä jaksossa ajalla 9.–18. joulukuuta.YTN:n mukaan kaikki henkilöstöryhmät ovat neuvotelleet Teknologiateollisuus ry:n kanssa työehtosopimusten uudistamisesta syyskuun puolivälistä lähtien.