Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto kuuli Baltzarin käytöksestä vuosi sitten – ”Jossittelu on myöhäistä mutta olen äärimmäisen pahoillani”

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto kuuli Baltzarin käytöksestä vuosi sitten – ”Jossittelu on myöhäistä mutta

Olitko tietoinen HS:n jutussa kuvatusta toiminnasta?

– Viime syksynä tuli yhden henkilön luottamuksellinen kertomus, että Veijon toiminta ei ole asiallista, Alanko-Kahiluoto sanoo.– Kansalainen otti minuun yhteyttä ja kysyi, voidaanko tavata, että hänellä on luottamuksellista puhuttavaa. Tapasimme eduskunnassa ja hän kertoi, että oli nähnyt nimeni Dromin nettisivuilla ja halusi varoittaa, että Veijo Baltzarin toiminta ei ole asiallista.

Minkätyyppisiä asioita hän kertoi?

– Lähentelyä ja vihjailua. Vähän samantyyppisiä kuin tässä Helsingin Sanomien jutussa oli tänään.Alanko-Kahiluodolle ei tullut mieleenkään, että toiminta olisi voinut olla laajempaa. Hän ei ollut kuullut vastaavia tietoja ennen tämän viikon uutisia.– Jos olisin sen voinut mitenkään aavistaa tai tietää, en tiedä mitä sitten olisin tehnyt. Jossittelu on myöhäistä mutta olen äärimmäisen pahoillani, että niin monet ihmiset ovat joutuneet kärsimään hänen toimintansa vuoksi ja että se ei ole tullut aikaisemmin julkisuuteen.

Et siis tiennyt ongelmien laajuudesta, etkä siksi puuttunut asiaan muulla tavalla kuin katkaisemalla yhteistyösi Dromin kanssa?

– Kyllä se niin oli.Yksi Helsingin Sanomien haastattelemista naisista kertoo jutussa kertoneensa tapahtumista vuoden 2018 alussa ohjausrymässä olleelle Pekka Haavistolle https://www.is.fi/haku/?query=pekka+haavistolle . Haaviston erityisavustaja vahvistaa HS:lle nykyisen ulkoministerin kuulleen vuoden 2018 presidentinvaalien aikaan, että ”Dromin teatteriesitysten yhteydessä on ollut epäasiallista kohtelua”.mukaan Baltzar otti häneen yhteyttä viisi tai kuusi vuotta sitten. He tapasivat kertaalleen kahvilassa, ja mukana oli Baltzarin sihteeri.Alanko-Kahiluoto on ollut kansanedustajana aktiivinen kulttuuripolitiikan saralla, ja tapaamisessa keskusteltiin juuri siitä. Hän ei muista Baltzarin kysyneen suostumusta ohjausryhmään osallistumiseen.– Sen muistan, että hän oli hirveän kiinnostunut tekemään yhteistyötä ja sanoin, että kuulostaa hyvältä.– Mutta käytännössä en ole koskaan käynyt hänen tilaisuuksissaan enkä ohjausryhmän kokouksissa. Minulle oli yllätys, että nimeni oli sivuilla eräänlaisena suosittelijana. En ole koskaan sellaiseen antanut lupaa.Baltzarin luotettavuutta Alanko-Kahiluodon silmissä lisäsi se, että hänen tukijoissaan olivat jo muun muassa Pekka Haavisto https://www.is.fi/haku/?query=pekka+haavisto ja Paavo Lipponen.– Ei tuolla tavalla voi tehdä, että toimii väärin ja turvaa selustansa poliitikkojen avulla. Kyllä minullakin on aika hyväksikäytetty olo.kuuli nimensä käyttämisestä Dromin sivuilla samalta henkilöltä, joka otti häneen yhteyttä vuosi sitten kertoakseen kokemuksistaan Baltzarin kanssa. Hän kertoi lähettäneensä saman tien Dromille sähköpostin, jossa pyysi poistamaan nimensä yhdistyksen sivuilta.– Tänä aamuna kävin heidän nettisivuillaan ja olin aika yllättynyt, että nimeni oli siellä. Koska heiltä tuli saman tien kuittaus, että asia on selvä ja he poistavat minut sieltä.Hän ei kuitenkaan löytänyt enää viestinvaihtoa sähköpostistaan.Sen jälkeen Alanko-Kahiluoto ei ole saanut Dromilta yhteydenottoja. Viimeisimmän kutsun ohjausryhmän kokoukseen hän kertoo saaneensa jo vuonna 2015.– Voi olla, että olen jo silloin viestittänyt, etten voi olla mukana, koska minulla ei ole siihen aikaa.jäseneksi niin ikään nimetty Liisa Jaakonsaari ei ollut kuullut mitään Baltzarin nyt ilmi tulleista teoista.– Olen syvästi järkyttynyt. En voinut tietenkään kuvitellakaan mitään tällaista, Jaakonsaari sanoo.– Ilman muuta olisin lähtenyt toimimaan, jos vaikka joku asianosaisista tai heidän vanhemmistaan olisi jollain tavalla antanut ymmärtää, että tässä on jotain hämärää.kertoo tavanneensa Baltzarin pari kertaa. Hän lupautui ohjausryhmän jäseneksi neljä viisi vuotta sitten, koska piti ajatusta romanikulttuurin edistämistä myönteisenä asiana.Hän ei kertomansa mukaan kuitenkaan ollut mukana toiminnassa muuten kuin käymällä kerran katsomassa Dromin näytelmän. Hän ei saanut edes kokouskutsuja. Jaakonsaaren mukaan on tavanomaista, että poliitikko osoittaa tukeaan tällaisella nimellisellä osallistumisella.– Olin viimeiset kymmenen vuotta Brysselissä enkä tietenkään osallistunut kokouksiin. En tiedä, oliko niitä edes.antoi joka tapauksessa Baltzarille tukensa vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Baltzar oli ehdolla Sdp:n riveissä ja hänen vaalimainoksessaan nähtiin Jäätteenmäen ohella muun muassa Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne ja Paavo Lipponen.

Kuinka lähdit hänen tukijakseen vaaleissa, vaikka et tuntenut häntä sen läheisemmin?

– Ajattelin, että on hieno asia, että romanikulttuuria edustava ihminen on meillä ehdokkaana. Siinähän oli Paavo Lipponen ja muita, ehkä jotenkin luotin myös näihin ihmisiin. Kaikki me olemme varmaan olleet ihan samassa asemassa.Myös puolueeseen pitäisi voida luottaa, kun se tarkistaa ehdokkaiden taustoja, hän lisää.kuin Alanko-Kahiluoto ja Jaakonsaari, Ilkka Kanerva oikeasti osallistui ohjausryhmän toimintaan.Hän kertoo olleensa muutamassa kokouksessa, joissa paikalla olivat hänen lisäkseen Paavo Lipponen ja Pekka Haavisto.Kokouksissa oltiin vilpittömin mielin edistämässä romanikulttuurin viemistä EU-alueelle, Kanerva sanoo. Mitään arveluttavaa hänen korviinsa ei koskaan kantautunut.