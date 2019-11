Kotimaa

Hyvinkään sairaalassa tuhkarokkotapaus – altistuneita voi olla useita kymmeniä

24.11. 13:14

Hyvinkään sairaalassa todettiin viime perjantaina tuhkarokkotapaus, Helsingin yliopistollinen sairaala tiedotti sunnuntaina.

Sairastunut on keski-ikäinen suomalaismies.



Sairastunut on voinut altistaa perjantaina Hyvinkään sairaalan päivystyksessä asioineita tartunnalle. Altistuneita arvioidaan olevan useita kymmeniä, ja heidät on kartoitettu viikonlopun aikana.



Hyvinkään sairaalan erikoissairaanhoidon päivystyksessä ja yhteispäivystyksessä 22. marraskuuta klo 7–9 ja 16–18.30 asioineita kehotetaan tarkistamaan rokotussuojansa tuhkarokkoa vastaan.