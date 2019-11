Kotimaa

Näin Rinne on lausunut Venäjästä – kannatti viisumivapautta vielä Krimin miehityksen jälkeen 2014

Suomen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2014: Kannatti viisumivapautta, kun Krim oli jo vallattu

Sdp:n









Rinteen





2016: Kritisoi UPI:n Venäjä-selvitystä ”pelotteluksi”

Syyskuussa

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001250398.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001250526.html

2016: Kritisoi ”Venäjän uhan liioittelua” ja Natoon ajamista





2019: Venäjä-suhde on ”niin hyvä kuin voi olla”

Elokuun