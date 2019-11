James Bondin esikuva yritti salaa Neuvostoliittoon, vastassa oli suomalainen kaksoisagentti – elämä päättyi ”kävelyllä” GPU:n miesten kanssa

Kotimaa

James Bondin esikuva yritti salaa Neuvostoliittoon, vastassa oli suomalainen kaksoisagentti – elämä päättyi ”k

Neuvostoliiton





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

James Bondia





Vaimonsa rahojen





Lokakuussa 1925





Operaatio Trusti