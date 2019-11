Asiantuntija väläyttää ratkaisua Posti-kiistaan liittojen solidaarisuudella: ”Työehtoshoppailu on mahdollista niin kauan kuin on vaihtoehtoja”

Kotimaa

Asiantuntija väläyttää ratkaisua Posti-kiistaan liittojen solidaarisuudella: ”Työehtoshoppailu on mahdollista

Medialiitto ja Teollisuusliitto neuvottelisivat sopimuksen, joka ei heikentäisi lajittelijoiden työehtoja

Postin hallitus peruisi siirron

Uusi neuvottelujärjestö estäisi työehtosopimuksilla kilpailemisen

Postin hallituksen erottaminen