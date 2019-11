Kotimaa

Kirkkonummella kahden auton nokkakolari – kaksi loukkaantui vakavammin

Kaksi henkilöautoa kolaroi lauantaina ennen puolta päivää Kirkkonummella Länsiväylällä.

Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa on ollut osallisena viisi henkilöä, joista kaksi on loukkaantunut vakavammin. Paikalle lähetettiin viisi pelastuslaitoksen yksikköä.



Onnettomuuspaikka on Båtvikintien ja Vuohimäen tienhaaran kohdalla. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan onnettomuuspaikan raivaustyöt saatiin valmiiksi ennen kello yhtä. Liikenne sujuu taas normaalisti.