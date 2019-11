Kotimaa

Ammuttu ja aliravittu merikotka löytyi siipi murtuneena Pöytyältä

Poliisi tutkii Pöytyällä Varsinais-Suomessa tapahtunutta epäiltyä luonnonsuojelurikosta, johon liittyy loukkaantunut ja huonokuntoinen merikotka.

Ilmoitus merikotkasta tuli poliisille marraskuun puolivälissä Pöytyän Ränkipuulta. Tarkemmissa tutkimuksissa selvisi, että kotka oli väsynyt ja aliravittu ja sen siivestä löytyi haulikon hauli.



Merikotkan siipi oli murtunut ilmeisesti rajussa alastulossa ampumisen seurauksena. Kotkassa ei ollut muita silminnähtäviä väkivallan merkkejä.



Poliisi muistuttaa, että merikotka on Suomessa rauhoitettu lintu. Ympäristöministeriö on määritellyt rauhoitetuille pesimälintulajeille ohjeellisen arvon ja merikotkan arvo on 7 400 euroa.