”Osasto ei voi olla kasvuympäristö nuorelle” – Näin nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa tapahtui iso muutos

Kotimaa

”Osasto ei voi olla kasvuympäristö nuorelle” – Näin nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa tapahtui iso

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuorisopsykiatrian





Osastohoitoa









Husin









Osastohoitoa

2010-luvun

Kaikki