Aavepolkupyörän ilmestyminen huolestuttaa Onnellisten saarella Helsingissä





Milloin mysteeripolkupyörä alunperin ilmestyi nojaamaan lyhtypylvääseen Aimo Tukiaisen puiston ohittavalle rantapromenaadille.Tapahtuiko se elokuussa, kun Lauttasaaressa pursiseura Helsingfors Segelklubbin (HSK) rannassa pidettiin Uiva18 -venenäyttely?Vai vasta vähän myöhemmin?Puhutaan joka tapauksessa kuukausista, ei viikoista.Lauttasaaren kaupunginosaa Helsinginniemen länsipuolella kutsutaan Onnellisten ihmisten saareksi. Silta yhdisti Lauttasaaren muuhun Suomeen vasta vuonna 1935. Rikollisuus on mitätöntä, elämänmeno rauhallista, jopa hermeettistä, ja asukkaat tyytyväisiä omaan olemiseensa.Saarelaiset luottavat toisiinsa, ja arki soljuu ennustettavasti eteenpäin. Kunnes viime syksynä – kuin huomaamatta – mysteeripolkupyörä alkoi vaivata mieliä. Aluksi muutamien, sitten yhä useamman, ja nyt sitä pohditaan jo Facebook-ryhmässä.Polkupyörä on uudehko ja hyväkuntoinen. Norjalainen DBS:n Classic City, naistenmalli. Se on lukossa. Siinä on lastenistuin ja kaksi kypärää.Siitä on tullut aavepyörä.Se on saanut olla täysin rauhassa ilkivallalta, mitä pidettäisiin ihmeenä kaikkialla muualla kuin Lauttasaaressa.on hyvin erikoinen. Tuntuu kuin aika olisi pysähtynyt.Aivan kuin pyörä olisi jätetty nojaamaan pylvääseen vain hetki sitten, odottamaan äitiä ja lasta, jotka ovat leikkimässä viereisessä puistossa tai ehkä katselemassa veneitä HSK:n rannassa.Paitsi, että kukaan ei tule.Eikä kukaan kajoa siihen. Ei voi välttyä ajatukselta, että ehkä lastenistuin ja vaaleanpunainen lastenkypärä jollain tavalla suojelevat pyörää.Kuin taikapiiri.Ilta-Sanomien perjantaina haastattelemat lauttasaarelaiset kokivat pyörän läsnäolon erikoisena.Kukaan ei ollut nähnyt sen liikkuvan paikaltaan.– Aluksi luulin, että se vain jätetään aina samaan paikkaan, mutta sitten huomasin, ettei se oli aina ihan samassa asennossa, ohi kävelevä nainen sanoo.– Viikkoja se on siinä ollut, ainakin.– Kummallista.Jos pyörä ei liiku päivisin, mahdottomalta ajatukselta tuntuu, että se lähtisi liikkeelle öisin, ja palaisi aamun koittaessa paikalleen. Sellaista tapahtuu kauhunovelleissa, ei Lauttasaaressa.Lauttasaarelainen mies kertoo yrittäneensä keksiä erilaisia selityksiä.– Onko se varastettu jostain, tuotu tähän odottamaan hakua pakettiautolla, ja joku on mennyt pieleen?– Vai liittyykö tähän jotain dramaattisempaa, hän sanoo ääntään hiljentäen.Ajatus on selvästi epämiellyttävä.Facebook-ryhmässä on yhdistetty pyörän ilmestyminen elokuun Uiva18-näyttelyyn.Mutta miten asiat liittyisivät toisiinsa, meri maahan, purje pyörään, sitä ei kukaan tiedä.