Kotimaa

Tässä on Eurojackpotin oikea rivi – Suomeen kaksi 2,9 miljoonan voittoa

Jaossa oli tällä kierroksella 90 miljoonan euron jättipotti.Perjantaina 22.11. arvottiin 47. kierroksen numerot.Viisi päänumeroa ovat 3, 12, 24, 37 ja 38. Tähtinumerot ovat 3 ja 7.Päävoittoja eli 5+2 oikein tuloksia oli kolme kappaletta.Niiden voitto-osuus on 30 000 000,00 euroa. Päävoitoista kaksi meni Saksaan ja yksi Unkariin.5+1 oikein tuloksia on 8 kappaletta. Niiden voitto-osuus on 2 938 894,20 euroa. Suomeen osui näistä voitoista kaksi.Toinen lähes 3 miljoonan voitoista pelattiin Rantasalmella K-Market Hummerissa. Toinen oli viiden hengen porukkapeli, joka oli pelattu Jyväskylässä, Tampereella, Vaasassa, Mäntyharjulla ja Polvijärvellä.Jyväskylässä tarkempi paikka oli R-Kioski Syöttäjänkatu 2:ssa, Tampereella Juvenes Kioski Centre, Vaasassa S-Market Palosaari, Mäntyharjulla Teboil Suittilahti ja Polvijärvellä R-Kioski Polvijärventie 14.5+0 oikein tuloksia on 19 kappaletta. Niiden voitto-osuus on 66 249,60 euroa.4+2 oikein tuloksia on 251 kappaletta. Niiden voitto-osuus on 1 671,60 euroa.4+1 oikein tuloksia on 2276 kappaletta. Niiden voitto-osuus on 165,90 euroa.4+0 oikein tuloksia on 3419 kappaletta. Niiden voitto-osuus on 85,90 euroa.3+2 oikein tuloksia on 10082 kappaletta. Niiden voitto-osuus on 24,90 euroa.2+2 oikein tuloksia on 117893 kappaletta. Niiden voitto-osuus on 12,70 euroa.3+1 oikein tuloksia on 89653 kappaletta. Niiden voitto-osuus on 12,70 euroa.3+0 oikein tuloksia on 135565 kappaletta. Niiden voitto-osuus on 12,70 euroa.1+2 oikein tuloksia on 544590 kappaletta. Niiden voitto-osuus on 6,60 euroa.2+1 oikein tuloksia on 1149040 kappaletta. Niiden voitto-osuus on 6,60 euroa.