Uunileipien kärähtämisestä alkoi tapahtuma­ketju, jonka päätteeksi 42-vuotiaalta naiselta ”keitti kattila yli”

Pohjois-Savon käräjäoikeus on antanut tuomionsa viime toukokuussa Kuopiossa sattuneesta tapauksesta, jossa 42-vuotias nainen tappoi 68-vuotiaan miehen.Oikeus tuomitsi naisen yhteensä seitsemän vuoden vankeuteen alentuneesti syyntakeisena tehdystä pahoinpitelystä ja taposta. Lisäksi hänen tulee maksaa korvauksia muun muassa kuolleen miehen hautajaiskuluista.Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Syytetty kiisti sekä tapon että pahoinpitelyn ja katsoi syyllistyneensä hätävarjelun liioitteluna tehtyyn törkeään pahoinpitelyyn ja kuolemantuottamukseen.Miehen kuolemaa edelsi muutamaa päivää aiemmin tehty pahoinpitely.Naisen mukaan mies käytti alkoholia paljon ja päivittäin rahatilanteen niin salliessa. He tapasivat usein ja nainen hoiti vapaaehtoisesti miehen asioita, sillä tämä ei pitänyt ulkona liikkumisesta.Tällä kertaa mies pyysi naista hakemaan Alkosta pullon. Lisäksi mies oli saanut pullon myös asunnossa käyneeltä ystävältään, joten alkoholia oli tarjolla runsaasti. Mies ja nainen joivat viinaa ja katsoivat televisiota, nainen kertoi oikeudessa. Asunnolla kävi myös muutamia tuttuja.Jossain vaiheessa nainen oli tehnyt uunileipiä ja laittanut ne uuniin valmistumaan. Humalatilansa vuoksi mies ja nainen kuitenkin torkahtivat kesken paistamisen ja heräsivät palohälyttimen ääniin.Mies sammutti uunin ja alkoi raivota naiselle. Naisen mukaan seurasi molemminpuolinen, erittäin humalainen käsikähmä.Oikeudessa todistanut naapuri kertoi kuulleensa naisen huutavan ”minä tapan sinut”. Hän oli mennyt rappukäytävään ja tavannut siellä istumassa olleen miehen. Miehen huuli oli auki ja päässä vammoja. Vahvassa humalassa ollut mies kertoi, että nainen oli humalapäissään väkivaltainen eikä päästänyt häntä takaisin asuntoon.Paikalle hälytettiin poliisit ja ambulanssi, joka kuljetti miehen sairaalaan.Paria päivää myöhemmin nainen meni uudestaan vierailulle miehen asunnolle, tarkoituksenaan hakea sinne viikonloppuna jääneitä tavaroita.Mies ja nainen puhuivat viikonlopun välikohtauksesta ja naisen mukaan molemmat olivat siitä pahoillaan. Miehen pyynnöstä nainen kävi hakemassa apteekista särkylääkettä ja kurkkutabletteja. Hän osti myös olutta ja tupakkaa.Naisen palattua asunnolle mies pyysi tätä hakemaan myös viinaa, mutta nainen ei suostunut siihen. Naisen mukaan mies ryhtyi nimittelemään häntä köyhäksi, piiaksi ja huoraksi. Mies myös esti tätä lähtemästä asunnosta ja läpsi naista kasvoille.Nainen kertoi oikeudessa, että hänellä ei ollut tilanteesta tarkkoja muistikuvia. Hän kuitenkin kertoi, että tässä vaiheessa hänellä ”keitti kattila yli”. Sen jälkeen tilanne eteni nopeasti.Nainen yritti päästä irti miehen otteesta ja molemmat kellahtivat lattialle. Nainen sai itsensä ylös ja ryhtyi potkimaan miestä. Ennen poistumistaan asunnosta nainen näki, kuinka mies otti tukea seinästä ja konttasi kohti keittiötä. Miehen päästä tuli verta.Mies kuoli useisiin kylkiluiden murtumiin ja niihin liittyneisiin keuhkopussin vaurioon, ilmarintaan ja pernan vaurioon sekä pieneen kovakalvonalaiseen verenvuotoon. Kovakalvo on aivoja ympäröivä kalvo.Oikeus huomautti, että vaikka vammat ovat osittain olleet sisäisiä, olisi naisen tullut havaita, ettei mies pystynyt enää nousemaan ylös ja että miehestä vuosi verta. Oikeuden mukaan naisen olisi pitänyt ymmärtää, että käytetty väkivalta aiheuttaa todennäköisesti miehen kuoleman.