Miljonäärin omistamasta arvohuoneistosta iso riita – vuokralainen turmeli 150 000 euron parkettia rakentamalla luvatta väliseiniä

Kotimaa

Miljonäärin omistamasta arvohuoneistosta iso riita – vuokralainen turmeli 150 000 euron parkettia rakentamalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähes 300-neliönen asunto sijaitsee Helsingin Ullanlinnassa Puistokadulla. Asunnon arvosta jonkinlaisen käsityksen antaa pelkästään parketin 150 000 euron vakuutus.Omistaja voitti kiistan ja vuokralaisena olleen toimitusjohtajan on maksettava omistajalle vajaan 40 000 euron korvaukset. Summassa ovat myös oikeudenkäyntikulut.Riita käsiteltiin syyskuussa Helsingin käräjäoikeudessa. Vuokralainen vei sen edelleen Helsingin hovioikeuteen, joka ei kuitenkaan myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Hovioikeus antoi ratkaisun perjantaina.Asunnon omistaa helsinkiläinen liike-elämän vaikuttajanainen. Hän on vuosikaudet ollut Suomen verotetuimpien kärkipaikoilla. Viime vuonna hänen verotettavat tulonsa olivat lähes viisi miljoonaa euroa.Omistaja vuokrasi neljä vuotta sitten 271-neliöisen asuntonsa kehittyvälle suomalaiselle startup-yritykselle ja tämän toimitusjohtajalle. Menestys katkesi ja yritys asetettiin viime vuonna konkurssiin.Vuokrasopimuksen liitteenä on asiakirja, jonka tarkoituksena oli varmistaa, että omistaja saa huoneistonsa hyvässä kunnossa takaisin.Liitteessä muistutettiin arvokkaasta parketista. Huoneistossa ei saanut tupakoida, eikä pitää lemmikkejä ja reikien tekeminen kosteisiin tiloihin kiellettiin. Muutostyöt ilman omistajan antamaa lupaa oli kielletty.Vuokran vakuutena talletettiin kahden kuukauden vuokrasumma, 11 000 euroa, omistajan tilille.Runsaan vuoden ajan toimitusjohtaja hoiti velvoitteensa, mutta kun yritys ajautui vaikeuksiin, jäivät kolmen kuukauden vuokrat hoitamatta, ja omistaja irtisanoi vuokrasopimuksen.Omistaja järkyttyi luvatta tehdyistä muutostöitä. Ruokasaliin oli rakennettu väliseinä kipsilevyistä. Levyt olivat seinissä kiinni kulmaraudoilla ja lattiassa liimamassalla ja arvokas parketti oli vaurioitunut.Ruokasalin takana olevaan huoneeseen johtaneet pariovet oli suljettu seinällä ja huone oli jaettu eristetyllä kipsilevyseinällä kahtia. Rakenteita oli tiivistetty uretaanilla ja akryylimassalla, jota rakennusslangissa nimitetään ”tohelokitiksi”.Kylpyhuoneen seinään vuokralainen oli kiinnittänyt raskaat puolapuut. Keskeltä huonetta parkettilattiasta omistaja löysi reiän.Asunnossa oli sen verran tuhoja, että omistaja teetti remontin, johon takuuvuokrat eivät riittäneet. Omistaja vaati yli 20 000 euron korvauksia vuokralaiselta.Omistajan näkemys oli, että kaikki vuokralaisen teettämät muutostyöt oli tehty luvatta. Hän perusteli vaatimuksiaan, että asunnon vuokrannut ei ole mikä tahansa rivityöntekijä, vaan hän on, oli yrityksen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.Omistaja muistutti, että vuokralaisella oli mahdollisuus irtisanoa sopimus heti, kun yritys ajautui vaikeuksiin ja välttää henkilökohtainen vastuu rästeistä, mutta hän antoi vuokrasuhteen vain jatkua.Toimitusjohtaja vastusti omistajan nostamaa kannetta. Hän vaati omia 8 000 euron oikeuskulujaan vuokranantajalta.Toimitusjohtaja kertoi olleensa yhteydessä omistajan asiamieheen, joka olisi antanut luvan muutostöihin, kunhan ne ovat sellaisia, että voidaan myöhemmin purkaa. Hänen mukaansa väliseinillä suojattiin arvokasta huoneistoa.Isoon perheasuntoon puolapuut kuuluvat ihan normaalina rakenteena, toimitusjohtaja totesi. Yhdellä väliseinällä puolestaan jaettiin iso huone kahdeksi.Vuokralainen kertoi yllättyneensä, kun myöhemmin tuli omistajan lakimieheltä lasku muutostöistä. Hänen mukaansa kyse oli asunnon peruskorjauksesta ja vaatimus oli perusteeton.Oikeudessa todistajana kuultu omistajan asiamies kiisti antaneensa lupaa minkäänlaisille muutostöille, ainoastaan suuren ruokapöydän poisviemiseen.Käräjäoikeus totesi, että väliseinien rakentamiseen vuokralainen ei ollut saanut eikä pyytänyt kirjallista lupaa, kuten vuokrasopimuksen liitteen mukaan olisi pitänyt toimia. Vuokralainen oli menetellyt sopimusehtojen vastaisesti.Oikeus totesi vuokralaisen aiheuttaneen vahingot tahallaan, vaikka ne olisi voitu välttää ja hän toimi piittaamattomasti.Käräjäoikeus määräsi vuokralaisen maksamaan vuokrarästejä, remonttikuluja ja huoneiston omistajan oikeuskuluja runsaat 37 000 euroa. Vuokralaisen omat oikeuskulut nostavat loppulaskun lähes 45 000 euroon.Riita eteni Helsingin hovioikeuteen. Vuokralainen vaati käräjäoikeuden ratkaisua kumottavaksi. Hovioikeus ei myöntänyt jakokäsittelylupaa ja käräjäoikeuden ratkaisun jää voimaan.