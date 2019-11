Kotimaa

”En halua kuolla...” – valtava määrä ihmisiä avautui mielenterveysongelmista IS:n kyselyssä

että vaikka hänen äitinsä on ollut itsekin masentunut, äiti ei voi millään uskoa samaa tyttärestään.Äiti sanoo, ettei tytär ole kokenut elämässään lähellekään yhtä pahoja asioita kuin hän. Näin ollen tytär ei voi olla masentunutkaan, ei oikeasti.Mistä niin nuori ja reipas tyttö muka masentuisi?Tämä oli yksi Ilta-Sanomien mielenterveyskyselyyn tulleista vastauksista. Viime lauantaina avattuun kyselyyn tuli perjantaihin mennessä 2 650 vastausta.Kaikista vastaajista valtaosa, noin kaksi kolmasosaa, oli naisia. Runsas 2 400 vastaajaa ilmoitti ikänsä. Sen perusteella vastauksista runsas tuhat tuli henkilöiltä, jotka ilmoittivat olevansa alle 30-vuotiaita.Tässä alla heidän vastauksiaan. Vastauksia on editoitu ja niistä on poistettu tiedot, jotka voisivat johtaa henkilöiden tunnistamiseen.ja syömisongelmien kanssa, en halua kuolla mutta en jaksaisi elääkään. En tiedä, mistä voisin saada apua niin että minut otettaisiin tosissaan. En ole saanut apua enkä ole uskaltanut hakea sitä, enkä tiedä, mistä hakisin.”raiteilla ja odottanut junaa, mitä ei tullut. En ole pystynyt kertomaan asiasta kenenkään koska pelkään seurauksia.”rumuudesta ja siitä, ettei mua hyväksytä sellaisena kuin olen.”pakko-oireista pienestä asti. Ne kuitenkin vaihtuivat kahdeksannen luokan aikana masennukseen ja nyt lukion ensimmäisellä vuodella myös masennus on vähentynyt. Olen saanut keskusteluapua psykiatrisilta sairaanhoitajilta ja masennuslääkkeitä.”monenlaisia mielenterveysongelmia koko ikäni. Pahimmillaan itsetuhoisia, ja pahoja ajatuksia. Ihmiset eivät ole osanneet auttaa minua tarpeeksi, vaikka apua tarjoavatkin. Olen saanut apua perheeltä ja ulkopuolisilta tekijöiltä. Keskusteluapua ja lääkitys. Olen jäänyt monissa asioissa yksin.”ensimmäiseen omaan kotiin, ja opiskelen lukiossa. Kotitöiden, kaupassa käyntien ja lemmikeistä huolehtimisen jälkeen olisi pitänyt jaksaa vielä tehdä läksyt ja muut lukiotehtävät, nähdä perhettä ja ystäviä ja ottaa vielä omaa aikaakin. Omaan kotiin muuttaminen loi päässäni kuvan, että minun täytyy näyttää kaikille kuinka hienosti pärjään omillani. Todellisuudessa olen useimpina päivinä uupunut, enkä jaksa nousta sängystäni kouluun menoa lukuun ottamatta.”vakavaan masennukseen, joka jatkui yläasteelle asti. Myöhemmin sairastuin yleiseen ahdistuneisuushäiriöön. Sain terapia-apua yksityiseltä ja julkiselta puolelta. Moni ystäväni on jäänyt ilman apua ongelmiensa kanssa.”ystäväni kohtasi mielenterveyden ongelmia ensimmäistä kertaa ollessamme 13-vuotiaita. Ensimmäisenä esiin tuli masennus, joka aiheutti alkoholiongelmia. Taustalla hänellä oli jo vakavia perheongelmia ja isä oli surmannut itsensä. Masennus paheni aste asteelta, ja mukaan tuli itsetuhoisuus.Koulussa asiaa ei otettu vakavissaan, mutta yhteyttä otettiin aiemmin perheen kanssa työskennelleeseen sosiaalityöntekijään. Ystävääni kohdeltiin kuin hän olisi vain yksi perheen lukuisista ongelmista. Hänen henkilökohtaisia ongelmiaan ei nähty. Muutaman vuoden ajan ystäväni yritti hakea apua useilta tahoilta, mutta lukuisten kieltäytymisen jälkeen hänen voimat eivät riittäneet hakeakseen enää apua. Hän jäi yksin ilman asiantuntevaa aikuisen apua. Ystävääni yritin auttaa parhaani mukaan, mutta valitettavasti se ei riittänyt.”sosiaalisissa tilanteissa ja mielialani on todella epävakaa. Esimerkiksi jonain päivänä toimimaton sytkäri saa minut raivon partaalle, kun toisena päivänä asia ei juurikaan kiinnostaisi ja kolmantena saattaisin nauraa asialle.”herkkä tyttö. Äitini sairastui syöpään ja kuoli siihen pari vuotta myöhemmin. Siitä asti olen käynyt koulupsykologeilla ja kävin siihen asti, kunnes koulupsykologi laittoi lähetteen koululääkärille ja hän puolestaan laittoi lähetteen nuorisopoliklinikalle.Oireeni ilmaantuivat kesällä 2017. Aloin saada päivittäin monia paniikkikohtauksia. Jos kohtaus tuli julkisella paikalla, menin yleensä vessaan ja raavin itseäni verille, toivoen että fyysinen kipu veisi huomion pois kohtauksesta. Viiltelin iltaisin, kun kaikki olivat menneet nukkumaan. Aamuisin heräsin pettyneenä siihen, että joutuisin taas elämään yhden päivän. Nykyään voin paremmin. En ole enää itsetuhoinen. Välillä saan paniikkikohtauksia, mutta osaan käsitellä niitä hyvin.Olisi kuitenkin hyvä, jos nuorille, erityisesti nuorille aikuisille, jotka asuvat omillaan, mielenterveyspalvelut tehtäisiin mahdollisimman näkyviksi ja helposti saatavaksi. Itselläni on pari kertaa ollut sellainen olo, että tarvitsisin lisätukea, mutta on vaikea löytää palveluita.”syöpään melko lähekkäin. Yhden kerran olen saanut puhua psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa kummankin kuoleman jälkeen. Sen jälkeen en ole saanut mitään muuta apua. Olen työtön. Sellainen ei saa mitään apua, toisin kuin työssä oleva työterveyden kautta.”koulupsykologille, siellä olemme tehneet yhdessä hengitysharjoitusta. En koe olevani saaneeni apua, eikä hengittely auta huonoon henkiseen olooni.”vuoksi sairastin masennuksen kahdesti, lisäksi olen kärsinyt hankalasta sosiaalisesta ahdistuksesta ja paniikkihäiriön oireista. Nykyisin suurin osa vaikeuksista on jo takanapäin. Olen käynyt useamman vuoden ajan terapiassa, lisäksi ollut kaksi lääkekuuria. Läheisten tuki on ollut todella tärkeää. Olen ollut todella kiitollinen, että omalle kohdalle on sattunut aina oikeat ihmiset, jotka on ottaneet asiani vakavasti. Kaikilla näin ei ole.”on saatu apua vaihtelevasti. Itselleni on sattunut todella hyviä hoitajia ja lääkäreitä, mutta myös todella huonoja. Paljon riippuu paikkakunnasta.Isolla paikkakunnalla on todella paljon vaikeampaa saada apua. Pelkästään julkisen terveydenhuollon varaan ei voi kuitenkaan omaa mielenterveyttä laskea: isossa järjestelmässä kohtaaminen ihmisenä usein puuttuu ja mielenterveyskuntoutujia kohdellaan liukuhihnamaisesti.”masennusta siitä lähtien kuin olin 12-vuotias. Takana yksi itsemurhayritys ja monta vakavaa masennusjaksoa. Olen saanut apua vaihtelevasti. Joissakin paikoissa suositeltiin harrastuksia ja sanottiin, että kyllähän kaikkia nuoria ahdistaa. Toisessa määrättiin pelkästään lääkkeitä. Itsemurhayrityksen jälkeen terapia oli oma valintani.”ainakin 13-vuotiaasta. Silloin minulla alkoi olla myös itsetuhoisia ajatuksia. Pelkäsin ihan hirveästi psykoosia. Mutta en kertonut mitään kenellekään.Hain apua vasta aikuisena. Yleensä otsikoissa puhutaan vain siitä, kuinka apua ei olla saatu, mutta minun tarinani on erilainen. Minä olen saanut ihan hirveän hyvää apua koko hoitoprosessini ajan. Ensin YTHS:ltä, sitten yksityisestä psykoterapiasta ja nyt erikoissairaanhoidosta. Minua ei olla koskaan vähätelty ja hätäni on aina otettu todesta.”mielenterveysongelmineen, joka ei ole koulussa tai työelämässä, on kuin väliinputoaja. Jos on vielä huonot suhteet vanhempien kanssa tai ei ole kavereita, kuka kyselee perään? Jos nimi olisi jossain organisaatiossa, joku osaisi kalastaa näitä eksyneitä nuoria. Kyseltäisiin miksi ei ole käynyt koulussa, mistä kiikastaa.”helposti sen jälkeen, kun uskalsin hakea sitä poikaystäväni kannustamana. Avun haku on rikkinäiselle mielelle vaikea ja suuri harppaus. Siihen pitäisi olla helpompia teitä ja niistä pitäisi puhua entistä avoimemmin, jotta ei tuntisi olevansa outo ja häpeällinen, koska se tunne on siinä hetkessä erittäin todellinen.”on juuri se olo, etten halua kuolla. Mutta se miten elämä on mennyt ja miten tummat pilvet ja epäonni pysyvät ylläni, saa aikaan tunteen, että on vain suuri tarve päästä kivusta ja kaipuusta pois ja se pelottaa mihin se johtaa.”vuosiksi nuoruudessani, sillä minulle sanottiin, että olen vain hiukan yliaktiivinen. Että pitäisi rauhoittua ja juoda vähemmän sokeria.”kamppaillut ahdistuksen, paniikin ja masennuksen kanssa. Koko aikuisikäni olen käynyt terapiassa ja ollut ’vangittuna’ kotiini.”alkoivat ala-asteikäisenä. Siitä alkoi tähän päivään asti kestänyt masennus ja muut mielenterveyden ongelmat. Diagnooseja on tullut ja mennyt. Lähes parilla kymmenellä ystävälläni, perheenjäsenilläni tai tutullani on myös ilmennyt mielenterveysongelmia jossain vaiheessa elämää.”erakoitunut ja eristänyt itseni muilta, ettei kukaan voisi loukata tunteita. Yritin muutaman kerran koulujen terkkareille vihjata, että ei ole kavereita, mutta ne keskustelut yleensä eivät johtaneet mihinkään. Pelkäsin, että vanhemmat suuttuvat tai saan itse sanktioita, jos menen kertomaan olevani yksin.Keskiverto koulumenestys, ylä-asteella kukaan ei kutsunut mihinkään menoihin mukaan. Amiksessa sama juttu. Harrastukseni päättyi ennen amista, koska pelkäsin joutuvani yleisen pilkan kohteeksi. Eristin itseäni enemmän.Olen ilman apua. Pelkään saavani viallisen tuotteen leiman ja kakkosluokan kansalaisuuden, jos haen aikuisiällä apua.”mielenterveysongelmat alkoivat noin 15-vuotiaana. Vanhempani eivät ole koskaan tienneet mitään. En ole koskaan osannut kertoa, eivätkä he ole omien sairauksiensa vuoksi kiinnostuneita. Olen vaihtelevasti käynyt eri sairaanhoitajien kanssa keskustelemassa 15 vuoden ajan. Hoitoni aikana olen kokeillut kerran lääkitystä, joka lopetettiin, kun lääke auttoi.Itselläni ei ole koskaan ollut pitkäaikaista hoitosuhdetta kenenkään kanssa. On vain keskustelukausia ja sairaanhoitajalle hakeutumisesta huolimatta ei kukaan aikuinen ole ollut kiinnostunut pitkäaikaisesti voinnistani nuoruudessa. Se on varmasti monelle nuorelle todella hirveää, kun ei kotona ole turvallista ja ymmärtävää aikuista, eikä mikään instanssi tietenkään kykene sellaista tarjoamaan tai valvomaan.”lapsuudessa ja nuoruudessa väkivaltaa, niin fyysistä kuin psyykkistäkin. En niihin koskaan kehdannut hakea apua, olihan se todella noloa, että omat vanhemmat hakkasivat lastaan. Nyt aikuisena, kolmen lapsen äitinä, asiat menneisyydestä nousevat pintaan erilaisten mielenterveysongelmien muodossa. Jos olisin silloin tajunnut hakea apua, en välttämättä olisi tässä tilanteessa nyt.Nyt aikuisiällä käyn juttelemassa terapeutin kanssa ja psykoterapiaan on lausunto. Asiat toimii hyvin ja uskon, että elämäkin alkaa taas maistua, kun on ympärillä ihmisiä jotka välittää. Kun vain rohkenee pyytää apua, niin sitä saa.”