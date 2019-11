Kotimaa

HSL:n tekemät lipuntarkastukset loppuvat VR:n kaukoliikenteen junissa keväällä

HSL:n tekemät lipuntarkastukset loppuvat VR:n kaukoliikenteen junissa keväällä

22.11. 14:30

Konduktöörit eivät voi määrätä tarkastusmaksuja.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HSL:n tekemät lipuntarkastukset loppuvat VR:n kaukoliikenteen junissa, VR kertoo STT:lle sähköpostitse. HSL:n koko maassa tekemät tarkastukset päättyvät toukokuun lopussa 2020.



Konduktöörien läsnäolo ja lipuntarkastus ehkäisevät VR:n mukaan tehokkaasti liputonta matkustamista. Konduktööreillä on joissain tilanteissa oikeus poistaa matkustaja junasta. Konduktöörit eivät kuitenkaan voi määrätä tarkastusmaksuja, koska he eivät ole virkamiehiä.



Tarkastustoiminta on ollut VR:n mukaan kaukoliikenteessä hyvin pienimuotoista, ja tarkastukset ovat tavoittaneet noin yhden prosentin kaikista kaukoliikenteen matkustajista.