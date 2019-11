Kun Janne yritti urheilla, puolitutut haukkuivat kadulla ”läskiksi” – näin hän selviytyi rajusta kiusaamisesta huolimatta menestykseen

Kotimaa

Kun Janne yritti urheilla, puolitutut haukkuivat kadulla ”läskiksi” – näin hän selviytyi rajusta kiusaamisesta

31-vuotias mies

Ylipainosta ja syömisestä kiusaaminen oli niin kipeä paikka, että en esimerkiksi käynyt koko lukioaikana syömässä kouluruokalassa.

Pitkään





Saatoin joulupukille kirjoittaa, etten ansaitse mitään lahjoja, koska olen ollut niin huono lapsi.

Nykyinen

Jannelle

Nykyään

https://www.is.fi/aihe/kun-nuori-mieli-sarkyy/