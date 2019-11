Kotimaa

Telian matkapuhelinverkossa laaja häiriö – hätäpuheluidenkin soittamisessa ongelmia

Osalla asiakkaista verkko voi kadota kokonaan.

Telian matkapuhelinverkossa on havaittu alkuiltapäivästä laaja häiriö. Telian verkkosivuilla olevan tiedotteen mukaan osalla asiakkaista saattaa esiintyä häiriöitä verkon toimivuudessa. Vika voi näkyä verkon katoamisena kokonaan ja mobiilidatan toimimattomuutena.



Myös hätäpuheluiden soittamisessa Telian liittymistä on ilmennyt häiriöitä, kertoo Hätäkeskus 112-sovelluksessa.



– Hätätilanteen sattuessa hakeudu lähimmälle päivystävälle terveys-, palo- tai poliisiasemalle, Hätäkeskuslaitoksen vaaratiedotteessa todetaan.



Telia kertoo, että viankorjaus on aloitettu, mutta häiriön korjaantumisesta ei ole esitetty tiedotteessa arviota. Häiriö alkoi ennen puolta yhtä iltapäivällä.