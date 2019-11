Kotimaa

Viikonlopuksi luvassa poutaa ja pikkupakkasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sää on perjantaina pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Pilvipeite voi rakoilla hieman Pohjois-Lapissa sekä illalla myös maan etelä- ja itäosassa. Etelänpuoleinen tuuli on enimmäkseen heikkoa.Päivälämpötila vaihtelee vähän nollan molemmin puolin, Pohjois-Lapissa pakkasta on 5 - 10 astetta.Lauantaina sää jatkuu enimmäkseen poutaisena, maan pohjoisosassa voi paikoin sadella vähän lunta. Pilvisyys on runsasta, pilvipeite voi vähän rakoilla maan itäosassa. Etelätuuli on heikkoa.Päivälämpötila länsirannikolla hieman suojan puolella, muualla maassa on pakkasta 0 - 5 astetta.Sunnuntaina sää on edelleen poutaista ja aurinko näyttäytyy paikoin maan etelä- ja keskiosassa.Pakkasta on päivällä 0 - 5 astetta, Tornionjokilaaksossa lämpötila on hieman plussalla.