Viikon­loppuna sää voi painua pakkaselle koko maassa

21.11. 23:45

Säätyyppi jatkuu lähipäivinä melko samanlaisena, joskin hieman viileämpään suuntaan mennään, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Perjantaina lämpötilat keikkuvat nollan molemmin puolin, kylmintä on Pohjois-Lapissa, missä pakkasta on kymmenkunta astetta.



Viikonloppuna hienoista pakkasta saattaa olla etelää myöten. Sateita ei ole juurikaan näköpiirissä lähipäivien aikana. Lähinnä pohjoisessa voi tulla heikkoja lumikuuroja tai jäätävää tihkusadetta. Sen sijaan Etelä- ja Keski-Suomessa sää on hyvin kuivaa usean päivän ajan.



Lumiraja noudattelee suurin piirtein linjaa Tornio–Oulu–Kajaani.



Lunta on tällä haavaa eniten Keski-Lapissa. Esimerkiksi Kittilässä lumen syvyys on 41 senttiä. Lisäksi Kainuusta ja Koillismaalta löytyy 30 sentin lukemia.







