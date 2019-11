Kotimaa

Opiskelijana Jonne Juntura sairastui ahdistus­häiriöön – auttaa nyt itse lääkärinä muita

Lääketieteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Maanantaina





Terveyskeskuksessa





Juntura

Juntura





Palveluiden

https://www.is.fi/aihe/kun-nuori-mieli-sarkyy/