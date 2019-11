Kotimaa

Autoliikkeen pomo ei pysähtynyt suojatien eteen – ajoi Mersulla koulupojan päälle ja sai kymppitonnin sakot

Lappilaisen autoliikkeen omistaja ajoi marraskuussa 2018 polkupyörällä liikkeellä olleen koululaisen päälle suojatiellä. Lapin käräjäoikeus tuomitsi miehen 40 päiväsakkoon törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Autokauppiaan tuloilla sakkoa kertyy noin 10 200 euroa.1950-luvulla syntynyt mies tunnusti oikeudessa ajaneensa Mercedes Benz -henkilöautolla 12-vuotiaan pojan päälle, mutta hänen mukaansa liikenteessä hänen vasemmalla puolella olleet autotkaan eivät olleet pysähtyneet suojatien eteen, vaan liikkuivat hitaasti eteenpäin.Onnettomuus sattui tiellä, jossa on kaksi kaistaa. Todistajien mukaan muut autot olivat pysähtyneet suojatien eteen antaakseen tietä pyöräilijälle.Koulusta kotiin matkalla ollut poika ajoi pyörällään suojatielle vauhdikkaasti. Hän lensi törmäyksessä ilmaan ja siitä auton konepellille ja ojaan. Pojalla ei ollut päässään kypärää. Hän ei loukkaantunut vakavasti.Poliisin mukaan pyöräilijä ei ole syyllistynyt asiassa liikennerikkomukseen, koska onnettomuuspaikalla olevan suojatien kohdalla on suojatien jatkeen merkinnät asfaltissa. Näin ollen koululainen on saanut ylittää suojatien pyöräilemällä.Käräjäoikeuden mielestä autokauppias toimi tilanteessa törkeän huolimattomasti, kun hän lähti ohittamaan oikealta puolen vasemmalle ryhmittyneitä ja pysähtyneitä ajoneuvoja paikalla, jossa ei ole kuin yksi kaista suuntaansa.– Menettely on myös ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle ja hänen menettelynsä on aiheuttanut konkreettista vaaraa asianomistajalle, oikeus toteaa tuomiossaan.