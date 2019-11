Kotimaa

Juvan ikäihmisen murhasta epäilty määrättiin mielentila­tutkimukseen 21.11. 14:55

Rikosepäily Murhasta epäilty on surmatun lähisukulainen.

Juvalla Etelä-Savossa tapahtuneesta ikäihmisen murhasta epäilty mies on määrätty mielentilatutkimukseen, Itä-Suomen poliisi kertoo. Mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä murhasta viime viikon perjantaina.



Poliisin mukaan kahdeksankymppinen mies murhattiin noin viikko sitten pihapiirissään voimakasta väkivaltaa käyttäen. Esitutkinnan mukaan teko tapahtui useaa erilaista välinettä käyttäen pidemmän ajan kuluessa.



Murhasta epäilty on surmatun lähisukulainen. Epäilty on poliisin mukaan ollut halukas tekemään yhteistyötä poliisin kanssa.