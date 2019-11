Kotimaa

Anna Perhon kolumni: Kaikki erilaisia, kaikki hanurista

Taloushallintofirma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Visuaalisella

Pärjääjän ulkomuodostakin voi olla haittaa, vaikka sitä ei heti tule ajatelleeksi.

Se

KPMG julkaisi viikolla miestenpäivään liittyvän mainoksen, jossa se julisti, että monimuotoisuus kuuluu kaikille. Totta – jokainen ihmiskunnan jäsen kuuluu johonkin vähemmistöön jo sen vuoksi, että jokaisen geneettinen koodi on toisestaan poikkeava.Slogan siis toimi, mutta sitten pitikin jo kaivaa paperipussi esiin hengittelyä varten. Mainos oli kuvitettu kolmenkymmenen ihmiskunnan vihollisen, eli valkoisen, keskiluokkaisen miehen potreteilla. Ehdin painaa facepalm-emojia nopeammin kuin Antti Rinne kykeni romauttamaan luottamuksen eläkejärjestelmää kohtaan.Sitten firma pyysikin jo anteeksi, ja Twitterissä polteltiin vainotulia, kunnes huomio siirtyi tunnin päästä seuraavaan jahtiin.Eli vihkoon meni. Vai menikö sittenkään? Miksi kuvan postaaminen tuntui loukkaukselta?diversiteetillä on viestintä- ja mainosympäristössä tärkeä tehtävä. Jos omaan viiteryhmään kuuluvia naamoja ei koskaan näe tekemässä cooleja tai haluttavia juttuja, ei ole kaukaa haettu ajatus, että niitä ei pidä itselleen mahdollisina. Siksi väkinäisiltäkin tuntuvat kiintiökuvat ovat osa kollektiivista koulutusta, sen todeksi tekemistä, että kaikille pitäisi tarjota samat mahdollisuudet naamasta huolimatta.Joskus tosin juutun ajatukseen siitä, onko osoitteleva kuvien nostelu itse asiassa ”erilaisuuden” pönkittämistä: katsokaa, tässä tämä meidän mielestämme erikoisen näköinen tyyppi on, ihan muiniksina, eikös olekin söpöä ja hyvää, ihan tässä liikutumme. Ideaalissa monimuotoisuudessahan värit, koot, sukupuolet ja muu ulkoinen sälä muuttuvat yhdentekeviksi alaviitteiksi, mutta tämän suhteen elämme vielä välivaiheessa.Monimuotoisuuskeskustelujen ongelma on, että teema typistyy usein visuaaliseksi kiiltokuva-arkiksi, josta tehdään turvallisia, Instagram-ystävällisiä kuvapankkivalintoja omaa imagoa parantamaan. Kuvastoon kuuluu atleettinen, iloinen 30+ nainen, yksi ei-valkoihoinen, yksi veikeän näköinen vanhus ja ehkä yksi Doven mainoksesta lainattu, sopivasti ylipainoinen tyyppi. Joskus mukana on myös hauskasti tatuoitu henkilö, joka näyttää ”erilaiselta”, ainakin mummin mielestä.mitä harvemmin ajatellaan – jos menossa ei ole jonkin hyväntekeväisyysjärjestön somekampanja – on, että etuoikeutetulta paperilla näyttävän valkonaaman taaksekin voi kätkeytyä vaikka minkälaista erilaisuutta. Lukihäiriö, kuulovamma, masennus, fobiat ja lukemattomat muut poikkeamat hellimistämme normeista eivät näy päälle päin. Ovatko ne ”oikeaa” monimuotoisuutta? Kuka sen määrittelee?Pärjääjän ulkomuodostakin voi olla haittaa, vaikka sitä ei heti tule ajatelleeksi. Kuvassa hyväosaiselta näyttävältä viedään herkästi lisenssi kertoa vaikeuksista, jonka jälkeen taas ihmetellään miksi miehet eivät itke, ja naiset sairastuvat vahvuuteen.Monimuotoisuuden pohtiminen on spiraali, jonka pohjalla on näkymätön yksilössä, ja meidän suhteemme siihen: kokemukset, maailmankatsomus, pettymykset, vajavaisuudet, vahvuudet, historia. Mutta näiden havaitseminen onkin oma taitonsa, joka ei aukea mainospostauksia tuijottamalla, vaan ihmistä kuuntelemalla, hänestä kiinnostumalla.Jos kuitenkin kaipaat yleisluontoisempaa määritelmää monimuotoisuudesta, se luki aikanaan ystäväni sähköpostin allekirjoituksessa: ”Ihmiset – kaikki erilaisia, kaikki hanurista.”Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.