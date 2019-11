Kotimaa

Syyttäjä vaatii Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanteelle sakkoa työsyrjinnästä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolustus: Karsiutuminen johtui kehitysideoiden puutteesta

Toisen naishakijan syrjintäepäily ei johtanut syytteeseen

Telanteella jo yksi tuomio naispäätoimittajan syrjinnästä