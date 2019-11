Korkein oikeus piti Talvivaara-johtajien ympäristörikostuomiot ennallaan – päästöt olivat kymmeniä kertoja suuremmat kuin viranomaisille ilmoitettiin

Kotimaa

Korkein oikeus piti Talvivaara-johtajien ympäristörikostuomiot ennallaan – päästöt olivat kymmeniä kertoja suu

Ympäristöluvan arvion ylittäville päästöille ei ollut lupaa

Yli 20:tä alkuainetta ympäristöön