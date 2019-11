Kotimaa

Viikonlopuksi luvassa lauhaa poutasäätä

Sää on pilvistä ja enimmäkseen poutaista, paikoin voi esiintyä sumua.Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 5 asteesta maan pohjoisosan nollan tuntumaan, Pohjois-Lapissa on heikkoa pakkasta.Perjantaina sää on enimmäkseen poutaista ja pilvistä. Etelä- ja keskiosassa pilvipeite voi paikoin rakoilla.Sää kylmenee hieman, päivälämpötila jää nollan tuntumaan, maan itäosassa ja Pohjois-Lapissa jopa hieman pakkaselle.Lauantaina sää jatkuu pääosin poutaisena. Pilvipeite rakoilee paikoin, todennäköisimmin maan etelä- ja itäosassa. Lännessä ja pohjoisessa voi sadella hetkittäin vähän lunta. Lämpötila on 0 - 5 astetta pakkasella.