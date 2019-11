Kotimaa

Kolari Lahdenväylällä – liikenne ruuhkautuu

20.11. 17:42

Lahdenväylällä Vantaalla Korson liittymän ja Koivukylän liittymän välillä on sattunut onnettomuus.

Lahdenväylällä on sattunut kolari, joka ruuhkauttaa liikennettä.



Pelastuslaitos on määritellyt onnettomuuden keskisuureksi. Paikalle on lähetetty seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä.